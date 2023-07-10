紐約三公立大學 開展專項戒毒研究

紐約州長霍楚宣布撥款300萬元給三所紐約州公立大學，鼓勵學生研究藥物和毒品成癮救治。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前宣布，將撥款300萬元給阿爾弗雷德州 大(Alfred State College)、石溪州大(Stony Brook University)、帝國州大(Empire State University)三所公立大學，以獎學金的形式鼓勵學生研究藥物和毒品成癮救治。

霍楚表示，疫情期間，全州藥物服用過量死亡人素急劇上升，紐約州必須擴大和增強服務，幫助藥物和毒品成癮的個人、家庭和社區盡早「脫離苦海」。為此，她共計撥款300萬元給三所紐約州公校，其中阿爾弗雷德州大獲49萬2500元，石溪州大獲140萬元，帝國州大獲140萬元，資助攻讀藥物成癮學位研究的學生們。

「這項資金將加強藥物成癮專業的人才隊伍，支持飽受毒癮、藥癮等吸食過量的人群。」霍楚說。

州成癮服務和支持辦公室專員康寧漢(Chinazo Cunningham)表示，紐約州急需更多專業人員幫助人們戒掉藥癮和毒癮，「這將挽救他們的生命，拯救他們的家庭。」

他指出，阿爾弗雷德州立大學預計將有125名學生，在獎學金的資助下深造這一學科，紐約州立大學石溪分校將有約200名學生加入，「我們對新夥伴的加入感到興奮，也期待更多的學生願意加入到這個有意義、有回報的行業，幫助紐約州民眾過上更健康的生活。」