海外志工培訓 青少年與台灣原民齊溯源

文教中心主任陳永豐表示，海外青年文化志工計畫已有12年，在全國有22個分會，總成員超過7000人。(記者高雲兒／攝影)

為傳承台灣文化、鼓勵來自大紐約地區的青少年服務並關懷社區，海外青年文化大使協會(FASCA)紐約分會日前在法拉盛台灣會館舉辦本年度新生培訓結業典禮，並和台灣原住民 青少年組成的原聲國際學院合唱團共同表演節目，表現台灣青少年的團結。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，海外青年文化志工計畫已有12年，在全美有22個分會，總成員超過7000人，此次活動有66名少年成為正式成員，參與各項公益社區服務活動。他說，海外志工训练讓在美國長大的孩子們更接近並了解台湾，並在文化和領導力方面有所提升，優秀者還可申請美國總統志工獎。

據參與培訓的文化講師謝國昱(Kevin Hsieh )教授介紹，培訓時間雖短卻相當密集，從製作傳統手工藝杯墊、體能拓展訓練、再到了解家族遷徙歷史等等。

來自紐約上州 的11年級學生謝欣庭製作了「尋找家族之根」(Finding family roots)影片，講一口流利國語的她表示，很感謝有這个机会去了解父母的成长史，「他們成長的經歷跟我相差很多，更讓我了解到做一個台灣人是什麼樣子」

往屆FASCA成員也有部分回歸，並被布置課題「疫情中的仇亞文化」，學員許聿芬從歷史中尋找答案，製作出的影片「無聲群體之聲」(Voice for Voiceless)獲得表彰。

陳永豐稱，海外志工項目除了台灣方面的支持，還得到了紐約僑社的支持，比如去年底成立的紐約僑界組織亞裔 未來基金會(Asian Future Foundation)。他們此次邀請原聲國際學院合唱團來美巡迴演出，也讓合唱團的台灣本土孩子們有機會和FASCA學員結成夥伴，向他們學習英語，了解美國，開拓了眼界。