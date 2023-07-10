海外志工培訓 青少年與台灣原民齊溯源
為傳承台灣文化、鼓勵來自大紐約地區的青少年服務並關懷社區，海外青年文化大使協會(FASCA)紐約分會日前在法拉盛台灣會館舉辦本年度新生培訓結業典禮，並和台灣原住民青少年組成的原聲國際學院合唱團共同表演節目，表現台灣青少年的團結。
紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，海外青年文化志工計畫已有12年，在全美有22個分會，總成員超過7000人，此次活動有66名少年成為正式成員，參與各項公益社區服務活動。他說，海外志工训练讓在美國長大的孩子們更接近並了解台湾，並在文化和領導力方面有所提升，優秀者還可申請美國總統志工獎。
據參與培訓的文化講師謝國昱(Kevin Hsieh )教授介紹，培訓時間雖短卻相當密集，從製作傳統手工藝杯墊、體能拓展訓練、再到了解家族遷徙歷史等等。
來自紐約上州的11年級學生謝欣庭製作了「尋找家族之根」(Finding family roots)影片，講一口流利國語的她表示，很感謝有這个机会去了解父母的成长史，「他們成長的經歷跟我相差很多，更讓我了解到做一個台灣人是什麼樣子」
往屆FASCA成員也有部分回歸，並被布置課題「疫情中的仇亞文化」，學員許聿芬從歷史中尋找答案，製作出的影片「無聲群體之聲」(Voice for Voiceless)獲得表彰。
陳永豐稱，海外志工項目除了台灣方面的支持，還得到了紐約僑社的支持，比如去年底成立的紐約僑界組織亞裔未來基金會(Asian Future Foundation)。他們此次邀請原聲國際學院合唱團來美巡迴演出，也讓合唱團的台灣本土孩子們有機會和FASCA學員結成夥伴，向他們學習英語，了解美國，開拓了眼界。
最後陳永豐感謝台灣會館理事長蘇春槐在資金不足和場地在修的情況下，慷慨提供最後一天的場地。學員和原聲國際合唱團成員分別表演了節目，獲得家長掌聲和喝采；以台灣標誌命名的玉山隊、黑熊隊、台北101隊、台灣藍鵲、台灣樹蛙及台灣鳳蝶學員隊呼，展現青年熱情與活力。文教中心副主任王鈺淇、台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉、亞裔未來基金會創始人林映君、鐘文忠、彭志清等均出席。
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