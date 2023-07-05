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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

福建社團遊行 舞獅慶國慶

記者許君達／紐約報導
美國福建同鄉會舉辦活動，慶祝美國國慶。(記者許君達／攝影)
美國福建同鄉會舉辦活動，慶祝美國國慶。(記者許君達／攝影)

為慶祝美國國慶，曼哈頓華埠多個福建社團4日舉辦慶祝活動，以唱美國國歌、座談、遊行、龍獅及歌舞表演等活動，以行動代表紐約華人對美國這片土地的熱愛。

4日上午，慶祝活動首先在美國福建同鄉會舉辦，同鄉會的劉愛華、陳建榕等人出席。同鄉會大樓內外從一早就響起美國國歌，與會者在美中兩國國旗下合影後，進入同鄉會大樓舉行座談會。主持會議的劉愛華祝賀美國「生日快樂」，並祝願美中兩國友誼萬古長青。

會後舉辦遊行活動，遊行路線從位於東百老匯(East Broadway)開始，隊伍行至曼哈頓大橋下，轉入地威臣街(Division St.)，後經包厘街(Bowery)至劉錦廣場(Kimlaw Square)，最後再轉回東百老匯，至怡東商城外的市場街(Market St.)結束。遊行結束後，與會者在市場街上奏唱美國國歌。隨後，中華傳統的舞龍舞獅隊伍登場，為此後的歌舞文藝表演預熱。

美國長樂公會則在4日下午舉辦慶祝美國國慶的會議，福建同鄉會的陳恆等人出席。長樂公會會長盧建順表示，美國作為第二家鄉，福建同鄉在愛祖籍國的同時，也要熱愛居住國。「我們生活在美國，落地生根，必須遵守當地的法律。」

美國長樂公會舉辦座談會，表達對美國國慶的祝賀。(記者許君達／攝影)
美國長樂公會舉辦座談會，表達對美國國慶的祝賀。(記者許君達／攝影)

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