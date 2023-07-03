布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

奧德拉格(左)騷擾地鐵乘客，後與威廉姆斯發生爭鬥，被刺中胸部致死。(視頻截圖)

一名來自皇后區的男子威廉姆斯(Jordan Williams)上個月在布碌崙 (布魯克林)地鐵車廂內持刀殺死了一名男子。他的律師以自衛為名，使其免於被大陪審團起訴。他的律師還將此案與5月份前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)在地鐵內鎖喉勒死遊民 尼利(Jordan Neely)一案相比較，認為兩案不同。

據報導，6月13日晚，36歲的男子奧德拉格(Devictor Ouedraogo)在布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)的J線地鐵車廂內騷擾包括威廉姆斯的女友在內的乘客，而且行為異常。最終，威廉姆斯持刀將奧德拉格刺傷。接到報案趕到梅西大道(Marcy Avenue)地鐵站 的警察發現奧德拉格倒在地鐵站台，被送到醫院後不治身亡。

威廉姆斯被警方逮捕後，他的律師戈德曼(Jason Goldman)稱，和佩尼鎖喉勒死尼利案不同，這是一起「明顯的自衛案件」。乘客的錄像顯示，就在威廉姆斯致命刺傷奧德拉格之前，奧德拉格騷擾了幾名乘客，並且攻擊了威廉姆斯和他的女友。錄像顯示，在兩人的搏鬥中，威廉姆斯一度被壓到地鐵座椅上，他最後掏出一把折疊刀刺了奧德拉格的胸部。

大陪審團看來同意了律師戈德曼的意見。6月28日，布碌崙地區檢察官辦公室駁回了對威廉姆斯的指控，其中包括過失殺人和非法持有武器罪。

檢察官辦公室在一份聲明中說，他們對這一悲慘案件進行了公正和徹底的調查，其中包括審查多個視頻並詢問了所有可用的證人，所有證據已提交給大陪審團。聲明認為，根據紐約法律，威廉姆斯的行為可以算是自衛。

這起案件又讓人們再次關注佩尼案。因為遊民尼利在地鐵車廂內威脅並嚇唬乘客，前海軍陸戰隊員佩尼將尼利鎖喉達十幾分鐘，最後導致尼利死亡。尼利的家人說，尼利在地鐵車廂沒有對乘客進行身體攻擊。大陪審團最後指控佩尼犯有二級過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪，但佩尼拒不認罪。