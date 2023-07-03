我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

皇后區持槍連搶15人 男遭判11年

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區地區檢察官凱茲日前宣布，一名23歲青年因在皇后區十家不同商店，共持槍搶劫15人，被判11年監禁。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后區地區檢察官凱茲日前宣布，一名23歲青年因在皇后區十家不同商店，共持槍搶劫15人，被判11年監禁。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前宣布，23歲的威廉姆斯(Reginald Williams)因在皇后區十家不同商店，共持槍搶劫15人，被判11年監禁，做案地點包括華人聚居的法拉盛及周邊地帶，他的另兩名同夥也已經認罪，並將在之後被量刑。

根據地檢處，報住在布碌崙(布魯克林)博魯姆街(Boerum St.)的威廉姆斯，在莫里斯(Gia Morris)法官前認罪兩項一級搶劫罪名，並判處11年監禁以及五年獄後監督。

他的兩名同樣住在布碌崙博魯姆街的同夥，39歲的斯堪德蘭(Calvin Scantlebury)以及22歲的庫柏(Dewkwan Cooper)也已經認罪並將於10日量刑，斯堪德蘭預計面臨最高六年監禁，庫柏則預計被判五年緩刑。

根據起訴書，這三名嫌犯的搶劫地點，也包括華人聚居社區，去年11月16日上午11時53分左右，威廉姆斯夥同另一名男性，來到位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)近艾德大道(Elder Ave.)的一家菸草店內索要錢財，受害人立即跑到店後，關閉大門，二人空手而歸。

翌日凌晨12時50分及55分之間，也就是約一小時之後，他們還在法拉盛周邊、位於法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd.)17-55號的加油站，搶走約2400元現金以及八張地鐵卡。同月9日下午1時30分至1時55分之間，他們則在瑪斯佩(Maspeth)格蘭大道(Grand Ave.)近66街的一家商店中持槍搶劫3900元。

在最後一起案件中，他們在持槍搶劫後開車逃離現場，卻因交通違規被警方攔下，警方在車中發現贓物以及一把上膛的.40史密斯威森手槍。

凱茲表示，小商業是社區命脈，任何對辛勤工作的業主、顧客為非作歹之人，都將遭到起訴，不能忘記只有在當地商家蓬勃發展，社區也才能繁榮。

法拉盛 布碌崙 皇后區

上一則

州議會新法 九一一受害區域企業 須助員工索賠

下一則

國慶日天氣濕熱陣雨 煙火秀時有望雨停

延伸閱讀

福建同鄉會 慶香港回歸26周年暨成立81周年

福建同鄉會 慶香港回歸26周年暨成立81周年
法拉盛明日街坊節 100攤位同樂

法拉盛明日街坊節 100攤位同樂
法拉盛緬街商業樓冒煙 迅速撲滅無人員傷亡

法拉盛緬街商業樓冒煙 迅速撲滅無人員傷亡
法拉盛白育青、陳錦良 和平對壘

法拉盛白育青、陳錦良 和平對壘

熱門新聞

班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下