皇后區持槍連搶15人 男遭判11年

皇后區地區檢察官凱茲日前宣布，一名23歲青年因在皇后區十家不同商店，共持槍搶劫15人，被判11年監禁。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前宣布，23歲的威廉姆斯(Reginald Williams)因在皇后區十家不同商店，共持槍搶劫15人，被判11年監禁，做案地點包括華人聚居的法拉盛 及周邊地帶，他的另兩名同夥也已經認罪，並將在之後被量刑。

根據地檢處，報住在布碌崙 (布魯克林)博魯姆街(Boerum St.)的威廉姆斯，在莫里斯(Gia Morris)法官前認罪兩項一級搶劫罪名，並判處11年監禁以及五年獄後監督。

他的兩名同樣住在布碌崙博魯姆街的同夥，39歲的斯堪德蘭(Calvin Scantlebury)以及22歲的庫柏(Dewkwan Cooper)也已經認罪並將於10日量刑，斯堪德蘭預計面臨最高六年監禁，庫柏則預計被判五年緩刑。

根據起訴書，這三名嫌犯的搶劫地點，也包括華人聚居社區，去年11月16日上午11時53分左右，威廉姆斯夥同另一名男性，來到位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)近艾德大道(Elder Ave.)的一家菸草店內索要錢財，受害人立即跑到店後，關閉大門，二人空手而歸。

翌日凌晨12時50分及55分之間，也就是約一小時之後，他們還在法拉盛周邊、位於法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd.)17-55號的加油站，搶走約2400元現金以及八張地鐵卡。同月9日下午1時30分至1時55分之間，他們則在瑪斯佩(Maspeth)格蘭大道(Grand Ave.)近66街的一家商店中持槍搶劫3900元。

在最後一起案件中，他們在持槍搶劫後開車逃離現場，卻因交通違規被警方攔下，警方在車中發現贓物以及一把上膛的.40史密斯威森手槍。

凱茲表示，小商業是社區命脈，任何對辛勤工作的業主、顧客為非作歹之人，都將遭到起訴，不能忘記只有在當地商家蓬勃發展，社區也才能繁榮。