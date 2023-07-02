我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

華協會戴克高地老人中心開幕

記者顏潔恩╱紐約報導
華協會位於戴克高地的全新老人中心開張。(華協會提供)
華協會位於戴克高地的全新老人中心開張。(華協會提供)

布祿崙華人協會近日，在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦慶祝餐會，宣布該會成立的第六家老人中心，正式開幕，邀請超過330位長者共聚一堂，分享喜悅；全新老人中心設於戴克高地，將幫助和服務更多社區有需要的人。

華協會表示，新開張的老人中心地址設於8大道7201號，在華人使用的麥金利公園(Mckinley Park)附近，民眾可搭乘B70號公車抵達，華協會預計將會服務大批來自戴克高地、貝瑞吉的長者。

當日舉行的餐會上，會長麥保羅介紹，該中心面積達6000平方呎、可容納270人，為老人家提供餐食、上課、唱歌、跳舞、畫畫等文娛活動，當然少不了長者最愛的打麻將，也有其他豐富的社交活動。

麥保羅說，這已是今年開幕的第二家老人中心，另一家位於班森賀20大道6409號的中心也在4月剛開張，不久前該會也在6大道增設新的辦事處；目前華協會位於8大道52街的辦公室，則正在施工中，預定今年內會開幕。

麥保羅表示，最近十多年來布碌崙華人社區迅速變遷，愈來愈多的華人湧入，也從8大道社區向外擴張，這也推動該會的發展，致力於服務當地不斷增加的華裔居民；不過，社區愈繁榮和壯大，同時會遇到的問題變得更多，他希望社區在必要時候團結起來、共同解決問題。

華協會的老人中心獲得市老人局撥款資助，60歲以上的長者均可加入，享用免費餐食、有益身心的文娛活動等，其在布碌崙擁有超過1萬2000名活躍會員，是布碌崙最資深、最大規模的華人社團；至今設有31個服務點、八個托兒所、六家老人中心、七家青少年服務中心，以及各種教育項目提供給需要的人。

老人中心 華人 布碌崙

上一則

福建同鄉會 慶香港回歸26周年暨成立81周年

下一則

暑假活動多 兒童福利局發布安全提示

延伸閱讀

NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 盛讚勇士團隊

NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 盛讚勇士團隊
NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 期待聯手更盛讚勇士團隊

NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 期待聯手更盛讚勇士團隊
NBA／合體柯瑞 保羅：已經跟他聊過，我們談得很開心

NBA／合體柯瑞 保羅：已經跟他聊過，我們談得很開心
NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

熱門新聞

不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛光天化日聞槍響 警封多路搜嫌犯

2023-06-25 02:30

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材