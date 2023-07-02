華協會戴克高地老人中心開幕

華協會位於戴克高地的全新老人中心開張。(華協會提供)

布祿崙華人 協會近日，在布碌崙 (布魯克林)8大道舉辦慶祝餐會，宣布該會成立的第六家老人中心 ，正式開幕，邀請超過330位長者共聚一堂，分享喜悅；全新老人中心設於戴克高地，將幫助和服務更多社區有需要的人。

華協會表示，新開張的老人中心地址設於8大道7201號，在華人使用的麥金利公園(Mckinley Park)附近，民眾可搭乘B70號公車抵達，華協會預計將會服務大批來自戴克高地、貝瑞吉的長者。

當日舉行的餐會上，會長麥保羅介紹，該中心面積達6000平方呎、可容納270人，為老人家提供餐食、上課、唱歌、跳舞、畫畫等文娛活動，當然少不了長者最愛的打麻將，也有其他豐富的社交活動。

麥保羅說，這已是今年開幕的第二家老人中心，另一家位於班森賀20大道6409號的中心也在4月剛開張，不久前該會也在6大道增設新的辦事處；目前華協會位於8大道52街的辦公室，則正在施工中，預定今年內會開幕。

麥保羅表示，最近十多年來布碌崙華人社區迅速變遷，愈來愈多的華人湧入，也從8大道社區向外擴張，這也推動該會的發展，致力於服務當地不斷增加的華裔居民；不過，社區愈繁榮和壯大，同時會遇到的問題變得更多，他希望社區在必要時候團結起來、共同解決問題。

華協會的老人中心獲得市老人局撥款資助，60歲以上的長者均可加入，享用免費餐食、有益身心的文娛活動等，其在布碌崙擁有超過1萬2000名活躍會員，是布碌崙最資深、最大規模的華人社團；至今設有31個服務點、八個托兒所、六家老人中心、七家青少年服務中心，以及各種教育項目提供給需要的人。