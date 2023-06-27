我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

紐約客談╱初選請投票 展現華裔力量

紐約客談

今天是市議會黨內初選投票日。雖然對於大多數紐約居民來說，這次選舉沒有多大新意，但對於布碌崙(布魯克林)的華裔居民來說，意義卻非同尋常。布碌崙華裔選民第一次可以在亞裔人口佔53%的選區投票，而且非常有可能選出一名華裔市議員。

華裔總是說政治上沒有得到公正對待，在各級議會代表性不足。現在，機會擺在了面前，華裔應該用高投票率選出自己心儀的代表，用自己手中的選票證明華裔並不缺乏政治動力和政治熱情。華裔必須用手中的選票證明，自己的族裔是一股強大的政治力量，華裔不是好欺負的。

華裔選民不僅要多出來投票，改變華裔重商輕政的刻板印象，而且還要保證投的票是高質量的，應把票投給得人心、有能力、能給民眾辦實事的參選人。在選情激烈的時候，選民手中的選票就是稀缺物，是許多政治團體爭奪的對象。這時候，選民更是應該保管好自己手中的選票，把它投給應該投的人。

在社群媒體的時代，在網上發布謠言就是按幾下手指那麼簡單，造謠抹黑太容易了。散布謠言更容易，在加入足夠多群組的情況下，不出五分鐘，一條謠言就可以傳遍整個社區。不要被一面之詞誘惑，不要被網上的謠言帶偏，更不要被網上偏激的言論弄得暈頭轉向，千萬別讓手中的選票被人騙走。

面對一名參選人時，應該想想是否和這名參選人打過交道；如果沒有，就問問身邊的親戚朋友；如果親友也不了解，就多看看負責任的媒體的報導。只要有心，總能找到了解一名參選人的正確途徑，然後決定把票投給誰。

華裔 投票 布碌崙

上一則

中華總商會賀吳銘恆升任一星副警司

下一則

黃敏儀免費法律服務 移民可預約

延伸閱讀

布魯克林日落公園、貝瑞吉發生槍擊案 嫌犯仍在逃

布魯克林日落公園、貝瑞吉發生槍擊案 嫌犯仍在逃
男性健康意識資源展 親子同樂

男性健康意識資源展 親子同樂
紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治
參選第43區市議員 莊文怡辦造勢大會

參選第43區市議員 莊文怡辦造勢大會

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話