紐約客談╱初選請投票 展現華裔力量

今天是市議會黨內初選投票 日。雖然對於大多數紐約居民來說，這次選舉沒有多大新意，但對於布碌崙 (布魯克林)的華裔 居民來說，意義卻非同尋常。布碌崙華裔選民第一次可以在亞裔人口佔53%的選區投票，而且非常有可能選出一名華裔市議員。

華裔總是說政治上沒有得到公正對待，在各級議會代表性不足。現在，機會擺在了面前，華裔應該用高投票率選出自己心儀的代表，用自己手中的選票證明華裔並不缺乏政治動力和政治熱情。華裔必須用手中的選票證明，自己的族裔是一股強大的政治力量，華裔不是好欺負的。

華裔選民不僅要多出來投票，改變華裔重商輕政的刻板印象，而且還要保證投的票是高質量的，應把票投給得人心、有能力、能給民眾辦實事的參選人。在選情激烈的時候，選民手中的選票就是稀缺物，是許多政治團體爭奪的對象。這時候，選民更是應該保管好自己手中的選票，把它投給應該投的人。

在社群媒體的時代，在網上發布謠言就是按幾下手指那麼簡單，造謠抹黑太容易了。散布謠言更容易，在加入足夠多群組的情況下，不出五分鐘，一條謠言就可以傳遍整個社區。不要被一面之詞誘惑，不要被網上的謠言帶偏，更不要被網上偏激的言論弄得暈頭轉向，千萬別讓手中的選票被人騙走。

面對一名參選人時，應該想想是否和這名參選人打過交道；如果沒有，就問問身邊的親戚朋友；如果親友也不了解，就多看看負責任的媒體的報導。只要有心，總能找到了解一名參選人的正確途徑，然後決定把票投給誰。