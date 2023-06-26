我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

華埠嘻哈派對 凸顯族裔團結

記者許君達╱紐約報導
現場觀眾不懼天氣炎熱，沉浸在節奏之中盡興歡愉。(記者許君達╱攝影)
現場觀眾不懼天氣炎熱，沉浸在節奏之中盡興歡愉。(記者許君達╱攝影)

紐約「族裔聯盟」(They Can’t Burn Us All)主辦的嘻哈音樂(Hip Hop)街頭派對25日在曼哈頓華埠的披露街(Pell St.)舉辦，多名亞裔嘻哈樂藝術家為華埠居民和遊客帶來了一場獨特的視聽感受。

今年是嘻哈音樂誕生的第50年，嘻哈音樂以強烈的節奏感和打擊樂的大量使用為最大特色，歌詞通常用簡單的詞句構成饒舌的表達形式，內容則反映了大量生活中的瑣碎事務，有時則用直白的嬉笑怒罵表達對於社會不公的抨擊。

「亞裔對抗不公」(Asians Fight Injunstice)組織執行長梁文豪表示，在嘻哈的世界中，聽眾不需要聽懂所有的語言，音樂就是所有人共通的話語。他介紹，通過嘻哈音樂，像他一樣的亞裔青年對於非洲裔社區有了更深的了解，「早期的嘻哈歌曲中講述了很多非裔如何在艱難而缺乏公正的環境中工作、掙錢、買東西、喝酒、申請社會救濟等等內容。」

他說，在1980至1990年代，亞裔很多時候也面臨著與非洲裔相似的處境，被社會忽視、甚至歧視，「在嘻哈歌曲中，我們聽到了自己。」他表示，嘻哈音樂使亞裔與非洲裔，以及其他少數族裔得以相互理解，進而相互尊重，最終得以站在一起，共同對抗種種不公。

「族裔聯盟」志願者侯佳興介紹，在當日嘻哈派對上表演的藝術家包括韓裔的Sung Lee、菲律賓裔的Bayani，以及華裔的Bohan Pheonix等，此外還有包括華埠商改區(Chinatown BID)在內的多家社區服務機構到場為居民提供諮詢等服務。

華埠舉辦嘻哈派對，亞裔嘻哈樂手表演。(記者許君達╱攝影)
華埠舉辦嘻哈派對，亞裔嘻哈樂手表演。(記者許君達╱攝影)

亞裔 華埠 韓裔

上一則

近期活動

下一則

世界美術教室結業 兒女參展家長感動

延伸閱讀

聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票
華埠莫斯高街 新增李揚國冠名

華埠莫斯高街 新增李揚國冠名
紀念華裔攝影師李揚國 紐約華埠一街道將更名

紀念華裔攝影師李揚國 紐約華埠一街道將更名
紐約華埠電單車店釀大火 4死2重傷

紐約華埠電單車店釀大火 4死2重傷
Nando烤雞全美首家門店 15年前落腳華府華埠

Nando烤雞全美首家門店 15年前落腳華府華埠

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼

俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地 民眾為瓦格納歡呼