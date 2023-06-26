華埠嘻哈派對 凸顯族裔團結

現場觀眾不懼天氣炎熱，沉浸在節奏之中盡興歡愉。(記者許君達╱攝影)

紐約「族裔聯盟」(They Can’t Burn Us All)主辦的嘻哈音樂(Hip Hop)街頭派對25日在曼哈頓華埠 的披露街(Pell St.)舉辦，多名亞裔 嘻哈樂藝術家為華埠居民和遊客帶來了一場獨特的視聽感受。

今年是嘻哈音樂誕生的第50年，嘻哈音樂以強烈的節奏感和打擊樂的大量使用為最大特色，歌詞通常用簡單的詞句構成饒舌的表達形式，內容則反映了大量生活中的瑣碎事務，有時則用直白的嬉笑怒罵表達對於社會不公的抨擊。

「亞裔對抗不公」(Asians Fight Injunstice)組織執行長梁文豪表示，在嘻哈的世界中，聽眾不需要聽懂所有的語言，音樂就是所有人共通的話語。他介紹，通過嘻哈音樂，像他一樣的亞裔青年對於非洲裔社區有了更深的了解，「早期的嘻哈歌曲中講述了很多非裔如何在艱難而缺乏公正的環境中工作、掙錢、買東西、喝酒、申請社會救濟等等內容。」

他說，在1980至1990年代，亞裔很多時候也面臨著與非洲裔相似的處境，被社會忽視、甚至歧視，「在嘻哈歌曲中，我們聽到了自己。」他表示，嘻哈音樂使亞裔與非洲裔，以及其他少數族裔得以相互理解，進而相互尊重，最終得以站在一起，共同對抗種種不公。