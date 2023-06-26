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紐約經文處副處長陳珮瑩榮調蒙特婁 台僑歡送

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約僑界歡送陳珮瑩(右三)。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約僑界歡送陳珮瑩(右三)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩，將於7月奉調加拿大，擔任新開設的駐蒙特婁辦事處的首任處長；紐約台灣會館及逾百名僑胞，25日在法拉盛為她舉辦歡送會，感謝她在任期對社區的支持和貢獻。據悉，駐舊金山台北文化辦事處張麗賢，將接替陳珮瑩，任駐紐約經文處副處長一職。

陳珮瑩自1998年進人中華民國(台灣)外交部服務至今，曾先後派赴駐歐盟兼駐比利時代表處、駐芬蘭代表處及駐波士頓辦事處，並曾在外交部歐洲司、非洲司、領事事務局及機要事務辦公室等單位服務。她於2021年9月調任紐約，此前擔任台灣美國事務委員會副秘書長。此外，陳珮瑩也曾借調國安會秘書長辦公室。

陳珮瑩向本報記者介紹，來紐約一年十個多月，是自己第一次接觸與參與僑務，當地僑胞各有專長，為人熱情，心繫台灣，有不一樣的活力，是一段寶貴的歷練與學習的經驗。加拿大和台灣在建立一定互信的基礎上，台灣也在設有渥太華代表處、多倫多以及溫哥華辦事處後，又新設蒙特婁辦事處。她表示，很榮幸能在新館處擔任處長，也歡迎紐約民眾有機會造訪加國。

目前，紐約經文處由陳珮瑩及張俊裕擔任副處長，她也透露，在自己7月12日離開紐約後，駐舊金山台北經濟文化辦事處張麗賢也將在同月調任紐約，接任副處長一職，二人屆時將重新分配僑務事宜。

紐約台灣會館及逾百名僑胞，25日也在法拉盛為她舉辦歡送會，台灣會館理事長蘇春槐表示，陳珮瑩參與社區活動非常積極，疫情期間雖受到諸多限制，但她仍然不落台灣會館及其他社團的各項活動，她為人熱心，為僑胞喜愛。副理事長方秀蓉表示，陳珮瑩親民，優秀，法語系畢業後，如今也榮調法語地區的辦事處，期盼她更上一層樓。

州眾議員金兑錫及參議員劉醇逸代表盧美華，當日也為陳珮瑩頒發表揚狀，感謝她任期間對社區的支持和貢獻。

民選官員為陳珮瑩(右二)頒發表揚狀。。(記者鄭怡嫣╱攝影)
民選官員為陳珮瑩(右二)頒發表揚狀。。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 舊金山 加拿大

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