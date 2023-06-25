我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

三分之二紐約人肥胖 亞太裔比率低

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約亞太裔肥胖率低於其他族裔。(路透)
紐約亞太裔肥胖率低於其他族裔。(路透)

根據紐約州衛生廳近日發布的報告，由於遺傳、經濟、飲食等的影響，近三分之二紐約成年人超重或肥胖，不過肥胖狀況在各族裔中有差異，其中亞太裔的肥胖率較低。

報告發現，紐約成年人中身體質量指數(BMI)大於等於30的肥胖者，比率約為29.1%，BMI界於25至30的體重超重者，比率為34.5%，整體有近三分之二的成年人，屬於超重或肥胖範疇。

雖然體重往往是遺傳等各種因素造成的，但經濟穩定、飲食均衡、教育以及保健和體育活動等更廣泛的因素也有關係；報告發現，非洲裔的肥胖率為36.8%，西語裔肥胖率為33.5%，非西語裔白人的肥胖率約為28%，而以亞太裔為主的其他族裔，肥胖率約為17%，遠低於以上三個人群。

低收入人群和居住在郊區的民眾，肥胖率也更高。年收入超過5萬元者，肥胖可能性較小；受教育程度也與肥胖有關，擁有大學以上學位者，肥胖率更小。

該報告強調，飲食健康、增加運動是減少肥胖的不二法門，州衛生廳廳長麥克唐納德(Dr. James McDonald)說，健康飲食不僅僅是選擇好食物，更能預防性保健。

據了解，肥胖會導致一系列的健康問題，比如糖尿病、心臟病、高膽固醇、高血壓、中風、癌症、哮喘和骨關節炎等。

肥胖 教育 低收入

上一則

聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

下一則

法官格拉索訪老人中心 解答仇恨犯罪

延伸閱讀

中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集

中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集
政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國

政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國
田浩江「唱談歌劇藝術人生」 觀眾有笑有淚有共鳴

田浩江「唱談歌劇藝術人生」 觀眾有笑有淚有共鳴
紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治
非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

非公民投票法案受阻 移民聯盟提上訴

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻