三分之二紐約人肥胖 亞太裔比率低

紐約亞太裔肥胖率低於其他族裔。(路透)

根據紐約州衛生廳近日發布的報告，由於遺傳、經濟、飲食等的影響，近三分之二紐約成年人超重或肥胖 ，不過肥胖狀況在各族裔中有差異，其中亞太裔的肥胖率較低。

報告發現，紐約成年人中身體質量指數(BMI)大於等於30的肥胖者，比率約為29.1%，BMI界於25至30的體重超重者，比率為34.5%，整體有近三分之二的成年人，屬於超重或肥胖範疇。

雖然體重往往是遺傳等各種因素造成的，但經濟穩定、飲食均衡、教育 以及保健和體育活動等更廣泛的因素也有關係；報告發現，非洲裔的肥胖率為36.8%，西語裔肥胖率為33.5%，非西語裔白人的肥胖率約為28%，而以亞太裔為主的其他族裔，肥胖率約為17%，遠低於以上三個人群。

低收入 人群和居住在郊區的民眾，肥胖率也更高。年收入超過5萬元者，肥胖可能性較小；受教育程度也與肥胖有關，擁有大學以上學位者，肥胖率更小。

該報告強調，飲食健康、增加運動是減少肥胖的不二法門，州衛生廳廳長麥克唐納德(Dr. James McDonald)說，健康飲食不僅僅是選擇好食物，更能預防性保健。

據了解，肥胖會導致一系列的健康問題，比如糖尿病、心臟病、高膽固醇、高血壓、中風、癌症、哮喘和骨關節炎等。