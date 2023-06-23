下東城 建築工地工人 跌落30呎夾縫

下東城一建築工地，工人跌入縱深30呎縫隙。(截自Citizen)

曼哈頓 下東城一處建築工地22日早發生事故，一名工人不慎跌入縱深達30呎的建築縫隙，隨後被到場警員救出，接受緊急治療後情況穩定。

根據市消防局(FDNY)消息，此墮樓事故發生在早上9時9分前後，工地位於布隆街(Broome St.)沿線律師街(Attorney St.)與克林頓街(Clinton St.)之間。消防局表示，該工人於工作時不慎從大約30呎的高處墜落，掉入兩座建築物之間的縫隙，高度約等於三層樓。

救援人員到場後，通過在縫隙底部牆壁上鑿出裂縫，隨後成功將該男子從夾縫中拉出。緊急救援人員(EMS)地區主管博尼利亞(Mark Bonilla)表示，施救隊伍成功突破牆壁後，醫護人員隨即對受害者進行急救，並將其送往就近醫院。

市消防局營務長萊沃克(John Leverock)指，經過現場急救後，該名工人已恢復意識且狀態穩定，未有危及生命的傷勢，能夠保持清醒同時和急救人員交談。萊沃克說，儘管傷者仍抱怨頭部有疼痛感，但成功救援並非易事。

根據萊沃克，事故現場的混凝土牆十分堅固，迫使消防隊員花費約半小時，外加使用混凝土刀片和拆牆錘才成功突破，在牆上創造了一個兩呎高、六呎寬的裂口，得以將受傷工人拉出。

根據市樓宇局(DOB)的初步報告，該工人由建築三層的鷹架上摔落。調查人員表示，工人停留的鷹架上有碎片堆積，且兩座建築物之間的區域沒有任何覆蓋物保護。