皇后區108分局 迎首位華裔局長

市警108分局迎來首位華裔局長王Tony。(亞裔警官協會提供)

管轄皇后區 長島市、陽邊以及木邊的市警108分局,22日迎來史上第一位亞裔 及華裔局長王Tony(Tony Wong),他加入市警局已有近16年,目前任阿斯托利亞(Astoria)114分局的執行官,亦即副局長。

現為警官(Captain)的王Tony,在紐約市出生長大,九一一恐襲後,他就讀州大水牛城分校(State University of New York at Buffalo),立志成為執法人員。2007年12月,他加入市警,先後被分配至布碌崙 (布魯克林)第77分局以及皇后區101分局擔任巡邏警員。

晉升為警佐(Sergeant)後,他調任布碌崙第66分局巡邏督察,後轉調至布碌崙南區警署的反恐部門,隨後則先後至66分局任案情及反犯罪督察,市警內務局第26警佐調查組。升任巡官(Lieutenant),他被任命為內務局第31/26組的組長。晉升警官後,又先後榮調皇后區112、115及114分局擔任副局長。

王Tony擁有州大水牛城分校的心理學學士學位,並以最高榮譽(Summa Cum Laude)由聖約翰大學(St. John's University)犯罪學碩士學位畢業。他也是聯邦調查局國家學院(FBI National Academy)第275-2019屆的畢業生。

此外,他能說中文,並與社區密切合作,改善市民的整體生活質量。作為副局長,他展示了與社區合作的能力,也提高了當地民眾的生活質量。

亞裔警官協會(AAPEX)榮譽創會會長莫虎表示,108轄區變化很大,數十年前是紐約市的工廠區,均是矮樓與工廠,如今則高樓林立,許多在曼哈頓工作的年輕白領、學生都在此居住,也是亞裔新興的聚居地段。王Tony的國語流利,是年輕一代的表率,他也將很快升為副督察(Deputy Inspector)。

根據亞裔警官協會,市警各級亞裔的警官人數正在不斷增加,在3萬6000名制服警員中,有超過3000名亞裔,其中警銜達到警佐及以上的則有550人。