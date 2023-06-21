弘揚傳統節日、豐富老年生活 松柏之家舉辦包粽子大賽
松柏之家社區服務中心21日在布碌崙(布魯克林)班森賀會所舉行第二屆包粽子比賽，來自羊頭灣、班森賀老人中心共20名長者參與，包了超過300個粽子；主辦方表示，該活動不僅宣揚中華文化與節日，也鼓勵耆老參與活動保持活力，促成社區成員之間的交流和互動。
比賽時長為20分鐘，主辦方為每名長者準備好粽葉、花生、糯米、香腸、鹹鴨蛋、肉餡，以及綁粽子所需的白線和剪刀，參賽者的包餡料作法、到外觀和特色都會被評委考慮在內；隨後，20名長者在其他觀眾、工作人員的喝彩歡呼聲中開始了比賽，儘管比賽激烈、激發參賽者的勝負欲，但依然會和身邊的人互動、給予誇獎和讚美，友好的氛圍令在場的人感到興奮和愉快。
到點結束時，參賽者的面前都擺滿了粽子，評委們認真仔細評審後，宣布70歲的吳翠珍以24個粽子的成績獲得冠軍，儘管是第一次包台山粽，但她非常細心、好學，也覺得相當好玩；魏金芳、陳清嬋分別獲得亞軍與季軍，三人均獲得豐富禮籃，其他的參與者也獲得特別的節日禮物。
服務中心行政總監陳偉儀表示，當日年紀最大的參賽者有94歲，所有人加起來共包了320個粽子，並分發給在場的人帶回家與親人分享；「包粽子比賽既傳承和弘揚傳統文化，也促進社區交流」，她表示，長者通過活動增加自信、激發興趣，人也變得活潑愛講話，很開心能組織這樣有意義的活動，令長者們度過美好的一天。
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