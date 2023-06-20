奉獻華社40年 五分局華裔巡警李銘榮退

紐約市警五分局的華裔巡警李銘(音，Ming Lee)在為曼哈頓華埠服務了40年後，19日光榮退休。（取自市警推特）

紐約市警五分局的華裔巡警李銘(音，Ming Lee)在為曼哈頓華埠 服務了40年後，19日站完了他從警生涯的最後一班崗，光榮退休 。當日，五分局為他舉行了歡送會，臨時代理局長職務的市警第一副局長卡班(Edward Caban)專門在社交媒體上向李銘表達了敬意。

李銘1983年1月3日進入警隊，至今整整40年。他從始至終紮根基層巡警職位，而且一直在五分局工作，為華埠社區奉獻了整個職業生涯。

6月19日是李銘最後一天執勤的日子。當日的工作結束後，李銘在位於華埠伊莉莎白街(Elizabeth St.)的五分局內，在交班登記簿上簽下自己的名字，並卸下了代表警察 身分的配槍與武裝帶。隨後，他發表了簡短的演說，祝願所有在職的同事平安。在與五分局局長陳韜握手惜別後，李銘在家人的陪同下走出五分局，接受全體同仁敬禮致意。然後，他與家人一同登上送行的警車離開警局，開始了全新的退休生活。

李銘(Ming Lee)在最後一班崗的簽到簿上最後一次簽名。(市警巡邏長推特)