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奉獻華社40年 五分局華裔巡警李銘榮退

記者許君達／紐約報導
紐約市警五分局的華裔巡警李銘(音，Ming Lee)在為曼哈頓華埠服務了40年後，19日光榮退休。（取自市警推特）
紐約市警五分局的華裔巡警李銘(音，Ming Lee)在為曼哈頓華埠服務了40年後，19日光榮退休。（取自市警推特）

紐約市警五分局的華裔巡警李銘(音，Ming Lee)在為曼哈頓華埠服務了40年後，19日站完了他從警生涯的最後一班崗，光榮退休。當日，五分局為他舉行了歡送會，臨時代理局長職務的市警第一副局長卡班(Edward Caban)專門在社交媒體上向李銘表達了敬意。

李銘1983年1月3日進入警隊，至今整整40年。他從始至終紮根基層巡警職位，而且一直在五分局工作，為華埠社區奉獻了整個職業生涯。

6月19日是李銘最後一天執勤的日子。當日的工作結束後，李銘在位於華埠伊莉莎白街(Elizabeth St.)的五分局內，在交班登記簿上簽下自己的名字，並卸下了代表警察身分的配槍與武裝帶。隨後，他發表了簡短的演說，祝願所有在職的同事平安。在與五分局局長陳韜握手惜別後，李銘在家人的陪同下走出五分局，接受全體同仁敬禮致意。然後，他與家人一同登上送行的警車離開警局，開始了全新的退休生活。

李銘(Ming Lee)在最後一班崗的簽到簿上最後一次簽名。(市警巡邏長推特)
李銘(Ming Lee)在最後一班崗的簽到簿上最後一次簽名。(市警巡邏長推特)

市警總局代理局長卡班表示，警察這個職業對使命感有著極高的要求，從警者必須具備無與倫比的堅定信念和永不放棄的全情投入。「李銘警官具備了以上所有特質，並在整個40年的從警經歷中一直保持。」卡班說，「他的職業生涯是非凡而卓越的。」除了卡班以外，市警巡邏長切爾(John Chell)也在社交媒體上發文向李銘致敬，並祝他退休後的生活長久快樂。

李銘與家人在五分局外合影。(市警巡邏長推特)
李銘與家人在五分局外合影。(市警巡邏長推特)

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