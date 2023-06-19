全市鼠患投訴減 皇后區、史島反增

數據顯示，紐約2023年鼠患投訴數量有所下降。(美聯社)

紐約市 311服務熱線的數據顯示，截至2023年5月，全市鼠患投訴量比上年同期減少了15%。不過從具體分區數據上看，皇后區 及史泰登島的部分區域鼠患投訴量有顯著增加。一些專家認為，根據311投訴數據得出市府「治鼠有效」的結論還為時尚早。

從歷史數據看，紐約市的同期鼠患投訴量從2021年開始暴增，2022年達到峰值。今年的數字雖有所下降，但也只是降到了與2021年相當的水平，依舊位於歷史高點。今年的數據則顯示，隨著冬去春來、氣溫升高，鼠患的投訴量逐月升高，即使在4月市府推出垃圾堆放新規並任命了「治鼠沙皇」後，鼠患報告依舊未能減少。市衛生局副新聞秘書弗里內斯達(Pedro Frisneda)表示，控鼠工作依舊任務艱巨，需要很多機構合作。

此外，311的投訴數據還顯示全市各地的鼠患報告增減情況差異懸殊。包括華埠 在內的曼哈頓多個社區以及布朗士多地的老鼠投訴量有所減少，而部分社區的投訴量明顯增加，其中皇后區最為突出。比如，增加最多的阿斯托利亞(Astoria)，一年之內增加了86例鼠患投訴，增幅接近100%；而亞裔聚居的莫瑞丘(Murray Hills)增幅最為顯著，從2022年的23例增加到了2023年的73例，增幅超過200%。

復敦大學(Fordham University)學者帕森斯(Michael Parsons)認為，用311投訴數據評估鼠患存在一些局限，比如，與一些已經習慣了老鼠的存在並「見怪不怪」的老居民相比，新遷入的居民對於老鼠更加敏感，也更有可能致電311投訴，這會造成統計樣本的偏差。而缺乏可靠數據用以估算老鼠數量，則意味著難以評估市府現階段採取的滅鼠政策是否有效。

市府發言人斯馬特(Kate Smart)表示，雖然現在下結論還為時過早，但任何表明紐約市鼠患有所減少的跡象都是值得歡迎的。目前，紐約市採取的控制鼠患措施包括聘請滅鼠專家、壓縮垃圾露天擺放時間以及垃圾堆肥等。

專家表示，老鼠成災不僅構成滋擾，更是一種公共衛生的風險。帕森斯表示，老鼠經常攜帶沙門氏菌和大腸桿菌等病原體，還可能讓居民產生心理壓力，甚至導致抑鬱症。