全市鼠患投訴減 皇后區、史島反增
紐約市311服務熱線的數據顯示，截至2023年5月，全市鼠患投訴量比上年同期減少了15%。不過從具體分區數據上看，皇后區及史泰登島的部分區域鼠患投訴量有顯著增加。一些專家認為，根據311投訴數據得出市府「治鼠有效」的結論還為時尚早。
從歷史數據看，紐約市的同期鼠患投訴量從2021年開始暴增，2022年達到峰值。今年的數字雖有所下降，但也只是降到了與2021年相當的水平，依舊位於歷史高點。今年的數據則顯示，隨著冬去春來、氣溫升高，鼠患的投訴量逐月升高，即使在4月市府推出垃圾堆放新規並任命了「治鼠沙皇」後，鼠患報告依舊未能減少。市衛生局副新聞秘書弗里內斯達(Pedro Frisneda)表示，控鼠工作依舊任務艱巨，需要很多機構合作。
此外，311的投訴數據還顯示全市各地的鼠患報告增減情況差異懸殊。包括華埠在內的曼哈頓多個社區以及布朗士多地的老鼠投訴量有所減少，而部分社區的投訴量明顯增加，其中皇后區最為突出。比如，增加最多的阿斯托利亞(Astoria)，一年之內增加了86例鼠患投訴，增幅接近100%；而亞裔聚居的莫瑞丘(Murray Hills)增幅最為顯著，從2022年的23例增加到了2023年的73例，增幅超過200%。
復敦大學(Fordham University)學者帕森斯(Michael Parsons)認為，用311投訴數據評估鼠患存在一些局限，比如，與一些已經習慣了老鼠的存在並「見怪不怪」的老居民相比，新遷入的居民對於老鼠更加敏感，也更有可能致電311投訴，這會造成統計樣本的偏差。而缺乏可靠數據用以估算老鼠數量，則意味著難以評估市府現階段採取的滅鼠政策是否有效。
市府發言人斯馬特(Kate Smart)表示，雖然現在下結論還為時過早，但任何表明紐約市鼠患有所減少的跡象都是值得歡迎的。目前，紐約市採取的控制鼠患措施包括聘請滅鼠專家、壓縮垃圾露天擺放時間以及垃圾堆肥等。
專家表示，老鼠成災不僅構成滋擾，更是一種公共衛生的風險。帕森斯表示，老鼠經常攜帶沙門氏菌和大腸桿菌等病原體，還可能讓居民產生心理壓力，甚至導致抑鬱症。
上一則
春捲蛋奶餡餅節 父親節賀卡DIY
下一則
FB留言