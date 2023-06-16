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華埠商改區暑假閱讀季 數百書籍任選

記者許君達／紐約報導
華埠商改區的暑假趣味閱讀活動，提供數百本各類書籍供民眾閱讀。(記者許君達／攝影)
華埠商改區的暑假趣味閱讀活動，提供數百本各類書籍供民眾閱讀。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)主辦的暑假趣味閱讀活動，從即日起至8月底在華埠信息亭舉辦，民眾可在活動期間到信息亭外，挑選自己喜歡的書籍在現場或帶回家閱讀，共有數百本中、英文書籍，涵蓋各種題材和內容。

華埠商改區特殊項目主任李德容介紹，此次活動的免費書籍，均來自世界書局的捐贈，共有50餘箱，其中絕大部分是中文書，也有一些英文書。中文書的出版商來自兩岸三地，總數多達數百種，題材和內容涵蓋極廣，從小說到育兒、從童書到經管勵志類書籍，還有一些質量很好、原始售價很貴的大型畫冊，適合包括兒童在內的各年齡段讀者閱讀。

不過李德容也說，由於裝箱比較雜亂，商改區很難像專業書店那樣有序歸類，讀者每次到現場看到的書籍可能都不一樣，她鼓勵有興趣的民眾可以在活動期間多多造訪，說不定能夠淘到自己喜歡的書。

活動期間，讀者可以從展台上借閱喜歡的書籍，在遮陽傘和信息亭旁的綠蔭處閱讀；民眾也可以瀏覽架上，挑選自己喜歡的書籍直接帶回家，先到先得。李德容表示，主辦方專門為活動印製了精美書籤，贈送給讀者，到天氣特別炎熱時，也會考慮為讀者提供飲品。

該活動位於巴士打街(Baxter St.)101號的信息亭，活動時間為即日起至8月底的每周三、四，下午1時至3時30分。

讀者認真閱讀。(商改區提供)
讀者認真閱讀。(商改區提供)
主辦方印製了書籤送給讀者，圖為一名讀者將書籤夾在自己喜歡的書籍中。(商改區提供)
主辦方印製了書籤送給讀者，圖為一名讀者將書籤夾在自己喜歡的書籍中。(商改區提供)
讀者可以在信息亭旁綠蔭之下的公共長椅上現場閱讀，也可將喜歡的書帶回家。(記者許君...
讀者可以在信息亭旁綠蔭之下的公共長椅上現場閱讀，也可將喜歡的書帶回家。(記者許君達／攝影)
送書活動首日即吸引了不少行人駐足。(商改區提供)
送書活動首日即吸引了不少行人駐足。(商改區提供)

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