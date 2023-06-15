柏路未來線上會議15日召開 社區批沒誠意

于金山表示，移除門卡、開放公共停車場、清空占用人行道停放的警車，才是真正開放柏路。(記者和釗宇／攝影)

紐約市交通局(Department of Transportation)將於今(15)日舉辦線上會議，就柏路(Park Row)未來的改造計畫，與曼哈頓華埠 居民討論；不過，華埠社區部分人士對此反應不積極，表示市府未表現出與社區溝通的誠意。

討論會名為「華埠連線」(Chinatown Connection)，於晚間6時至8時透過Zoom的方式進行。市交通局發布了中英文海報，介紹主要議題，包括柏路兩側的人行道以及單車道的升級改造、恢復布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)下的公共活動空間，以及加強華埠與下城金融區和海港區的連通性。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑近日致信市長亞當斯、民選官員以及市交通局，表示社區內老年人口眾多，很多人不會使用Zoom，甚至沒有電腦，舉行線上會議恐將把很大一部分居民排除在外。

市交通局發布的活動海報。(王鏑提供)

另外，在市府提供的活動通知上，也未說明是否會提供翻譯服務，中文版海報的翻譯水平也很差。此外，活動通知只有數量有限的幾個社區組織，透過非正式渠道收到，甚至媒體都沒有收到活動消息。

柏路作為華埠和下東城通往下城金融區、海港區、砲台公園等區域的重要道路，自從九一一事件發生後，就長時間封閉，禁止非特許車輛進入。在封閉的20餘年中，社區一直在爭取這條路的重開。

民主黨第65區黨代表于金山透露，市政當局近日提出了「夜間單向通行」的重開試點措施，然而他直斥這是「假重開」，「市府和聯邦根本沒有誠意真正將這條路向公眾開放」。

于金山說，夜間本來就沒什麼車，選這時候開放「沒有意義」，另外試點的標準與可行性評估，全由政府說了算，既當球員又當裁判，「結果當然是『不宜開放』，社區毫無置喙的機會。」

柏路的封閉區域內，路旁空間寬敞，還包含一個大型的原公共停車場。大華埠民權聯盟共同主席陳建閃指責，當局不願重開柏路，是因為市警總局和市府可以獨享封閉區域內大量的停車空間，在寸土寸金的曼哈頓，「差不多在那裡上班的警察 和警官都有免費停車位，」所以，「他們才不理會華埠的經濟狀況」。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，已要求市府至少再組織一次線下會議，讓更多居民有機會參與到討論中。