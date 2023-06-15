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華裔女演員 挑梁配音迪士尼新片

記者張心╱紐約報導
華裔演員莉亞·李維斯在接受本報採訪時，希望所有懷抱夢想的亞裔女孩，都能勇敢追求心中所愛。(取自連線採訪)
華裔演員莉亞·李維斯在接受本報採訪時，希望所有懷抱夢想的亞裔女孩，都能勇敢追求心中所愛。(取自連線採訪)

迪士尼(Disney)和皮克斯(Pixar)聯合製作的動畫電影「元素方城市」(Elemental)，將於16日(周五)上映，華裔女演員莉亞·李維斯(Leah Lewis)「挑大梁」為主角配音、韓裔動畫師孫皮特(Peter Sohn，音譯)擔任導演，期待該片賦能更多亞裔勇敢追夢。

由迪士尼和皮克斯耗費數年打造的「元素方城市」，首次嘗試以金、木、水、火、土的「五行元素」作為動畫主角，打造了一個由元素卡通人物組成的多「種族」城市，並以火元素女主角小炎(Ember Lumen)和水元素男主角水弟(Wade Ripple)的相知相愛，寄託突破傳統、發現共性、追求本真的宏大主題。

出生於紐約、成長在布朗士區(Bronx)的導演孫皮特，以紐約市作為元素城市原型，展現不同種族、文化、背景的居民們，在各自的社區秉持獨有的生活方式和習俗。然而，小炎和水弟在一次巧合中相逢，逐漸在好感中探索對方的元素社區，發現原本水火不相容的彼此，其實本質上有著共通之處。

為了展現這種差異，孫皮特邀請華裔莉亞·李維斯、非洲裔男演員阿希(Mamoudou Athie)分別為小炎和水弟配音。莉亞·李維斯回憶，她在收到導演的邀請後就對故事十分著迷，而導演也是精益求精之人，初次試音就進行了六個小時，真實考察演員和動畫角色的適配度。

作為好萊塢風頭正勁的95後「小花」，出生於中國上海的莉亞·李維斯在2020年憑藉Netflix電影「芳心半解」(The Half of It)一炮而紅，備受美國娛樂產業矚目。

她在接受本報採訪時，坦承作為亞裔女演員，確實面臨著許多來自外界固有觀念的質疑，「但我始終以自己所擁有的中華文化而自信，相比於其他演員，這是我們獨有的神秘力量。」她希望所有懷抱夢想的亞裔女孩，都能夠明白自己是獨一無二、不可替代的，勇敢、大膽追求心中所愛。

「元素方城市」由亞裔導演和配音演員呈現。(迪士尼提供)
「元素方城市」由亞裔導演和配音演員呈現。(迪士尼提供)
華裔莉亞·李維斯(左)、非洲裔男演員阿希(右)分別為主角小炎和水弟配音。(取自皮...
華裔莉亞·李維斯(左)、非洲裔男演員阿希(右)分別為主角小炎和水弟配音。(取自皮克斯元素方城市Instagram)
「元素方城市」將於16日上映。(迪士尼提供)
「元素方城市」將於16日上映。(迪士尼提供)
華裔莉亞·李維斯(右)、非洲裔男演員阿希(左)分別為主角小炎和水弟配音。(取自皮...
華裔莉亞·李維斯(右)、非洲裔男演員阿希(左)分別為主角小炎和水弟配音。(取自皮克斯元素方城市Instagram)
「元素方城市」打造五行元素之城。(迪士尼提供)
「元素方城市」打造五行元素之城。(迪士尼提供)
華裔演員莉亞·李維斯在接受本報採訪時，透露中華文化是亞裔取勝的神秘力量。(取自連...
華裔演員莉亞·李維斯在接受本報採訪時，透露中華文化是亞裔取勝的神秘力量。(取自連線採訪)

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