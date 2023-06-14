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6/17選舉黃金日 多華人社團助選民登記

記者顏潔恩／紐約報導
亞太裔投票聯盟的推動下，13日聯合布碌崙多個華裔社區組織，宣布將協助民眾登記成為選民。(記者顏潔恩／攝影)
亞太裔投票聯盟的推動下，13日聯合布碌崙多個華裔社區組織，宣布將協助民眾登記成為選民。(記者顏潔恩／攝影)

亞太裔投票聯盟(APA Voice)的推動下，13日聯合布碌崙(布魯克林)多個華裔社區組織，宣布將17日(周六)提前投票日當天，定為「選舉黃金日」，協助選區內符合條件的民眾登記成為選民，行使投票權、提高華人參政率和話語權。

響應華人參政的組織包括親子互助會、紐約地區美華協會(OCA)、紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、安服心公共健康服務中心(AMPHS)、華人策劃協會布碌崙分會等；同時也獲得去年勝選的兩名華人議員，州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳的支持。

亞太裔投票聯盟的成員李歡潔介紹，2020年為確保選區重畫的公正性而創立該組織，並延伸出推動亞裔參政的目標，如今已多次在亞裔社區進行外展運動，包括打電話、登門拜訪等，旨在幫助亞裔登記成為選民並積極投票。

她指出，17日是提前投票日的第一天，也是民眾登記成為選民的最後一日，因而聯合社區夥伴把握最後的時機，推動更多亞裔參政投票。

以市議員第43選區為例，亞裔人口集中、參選人更以華裔為主，競爭激烈；不過曲怡文表示，該選區向來是全市投票率最低的選區之一，民眾必須意識到他們可通過選票發聲，將所關注之事傳到立法者的耳裡，呼籲民眾像去年把多名華人推送到州議會一樣，今年也選出一名華裔推入市議會。

鄭永佳認為，隨著年輕一代人的崛起，華裔參政有逐年增加的趨勢；今年第43市議員選區共有五人參選，且在市議會作出的決定關乎民眾的日常生活，「地方性選舉很重要，民眾應踴躍投票。」

社區組織也將協助民眾解答關於投票的任何問題，熱線電話：華策會(718) 492-0409、親子互助會(718) 210-3743，將於17日提前投票日開放後啟用，歡迎民眾撥電查詢詳情；也可瀏覽APA VOICE獲得投票相關資訊，網站是https://www.apavoice.org/。

投票 亞裔 華人

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