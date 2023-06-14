曼哈頓華埠夜店酒牌申請 遭第三社委會否決

業者二度為且林士果5號申請酒牌，遭到社委會反對。圖為該地址華埠醫學影象中心舊址。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓第三社區委員會近日召開會議，審議近期由各商家遞交的酒牌申請，其中包括來自日前引起社區反對的業者摩爾(Thomas Moore)，以「FLA Group」的名字二度提請，最終在多位華埠 與會者代表的激烈反對下，酒牌申請遭到委員會否決。

由於此前使用引起部分華人不滿的「Duck Club」作為店名，摩爾早前在社區抗議下將申請撤回。此次他以「FLA Group」作為申請方再度嘗試進駐且林士果(Chatham Square)5號「華埠醫學 影像中心」舊址，店名則仍「待定」。

會議中摩爾表示，該棟建築已空置近十年，希望在此營商可給社區帶來活力；加之每到夜晚且林士果便十分空曠和寂靜甚至陰森，相信有商家進駐會使周邊區域更安全和更有居住氛圍。

摩爾還表示，社區對酒牌申請存在誤解，其嘗試開設的並非夜店，而是現場音樂空間，面積為4200呎，最多可容納約230人。第二次提交的申請中，也已對首次申請的細則修改。根據申請書，桌子數量由30改為了24，座位數量由114改為了64，且上下層吧檯大小也由15和25呎改為了12.5和36呎；營業時間未變，由每日下午5時起，閉店時間由次日凌晨1時到4時不等。

會議上多位人士反對酒牌申請，包括「華埠核心街區聯盟」代表李卓勳、「心目華埠」代表陳雪媚和「歡迎來華埠」代表李佩欣等人，均表示開設此場所會對華埠居民的生活及治安、環境、噪音、人流等方面產生影響，甚至會加重社區仕紳化。李卓勳還批評，摩爾並非一人申請，但卻沒有公開背後集團。

在申請材料中，摩爾引述研究論文指出，文化活動對財產價值、就業 和收入有積極的影響，且藝術氛圍濃厚的社區與當地收入中位數增長成正比。他在早前也承諾，會將場地借出給華社舉辦活動。

該申請最終被社委會，以場所不會幫助華埠其他商業、恐增加人群和交通及噪音、地點靠近密集住宅區和不能為社區提供公共利益等原因否決。

州酒類管理局(State Liquor Authority)表示，社委會對酒牌的決議不具約束力，將會參考其意見。