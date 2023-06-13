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亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節

記者劉梓祁／紐約報導
亞裔之友總聯盟在皇后區法拉盛舉行記者會暨父親節慶典。(記者劉梓祁／攝影)
亞裔之友總聯盟在皇后區法拉盛舉行記者會暨父親節慶典。(記者劉梓祁／攝影)

亞裔之友總聯盟(AAAF)10日在皇后區法拉盛舉行記者會暨父親節慶典，宣布將於6月17日舉辦第二屆亞裔端午美食文化節，以更好弘揚亞裔美食文化，和加強亞裔與各族裔之間的相互交流與合作。

總聯盟發言人表示，此次將聯合數個市府部門和超過20個社區組織，共同舉辦第二屆亞裔端午美食文化節，除了慶祝中華傳統節日外，也為促進各族裔和諧共生，和為法拉盛的疫後經濟做出貢獻，協助餐飲業走出困境。

聯盟主席李天驥致詞說，此活動不僅為慶賀端午，也是為了歡度即將到來的父親節，希望籍此機會感謝社區所有家庭和父親，以及聯盟的全體義工，維護和增添社區和諧氣氛，10日已有數十位父親到場慶祝。

據了解，此次美食文化節活動時間為6月17日上午9時至夜晚9時，地點為法拉盛北方大道至38大道間的緬街路段，開幕儀式定於當日11時45分。此外，本次活動現場將分有兩個區域，為文化區和美食區。

美食區域設在37大道與北方大道之間，將有各類特色美食與禮品攤位，以及兒童玩樂空間；文化區域設在37大道與38大道之間，將由政府部門、非謀利機構與社區團體設立攤位，提供法律諮詢、健康資訊、義診服務和攝影大賽等。

亞裔之友總聯盟表示，活動當日將有超過40個商家參與，還得到了市長辦公室、市議員黃敏儀(Sandra Ung)、市警109分局和法拉盛商改區的支持；活動當日還將有舞蹈、戲曲等節目。

此外，亞裔之友總聯盟還將於9月23日舉辦第二屆亞裔中秋美食文化節，目前暫定地址相同。

亞裔 美食 法拉盛

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