紐約市公校 首推學生膳食教育

紐約市府推出健康膳食路線，引導學生建立終身健康飲食習慣。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)日前聯合市教育總監 班克斯(David Banks)推出「膳食教育路線」(Food Education Roadmap)，計畫在全市公校 普及健康膳食知識並提供營養餐飲，聯合社區、學校、家長等一同幫助公校生建立終生健康理念。

這項名為「在公校優先開展膳食教育：培養健康下一代之路」的計畫，以「膳食教育路線」報告形式呈現，全面闡述市府和公校在此計畫中的目標、戰略和關鍵績效。該計畫主要為幫助紐約市公校生建立終生健康習慣，引導學生了解養生概念，學習如何種植和烹飪健康食品，明白食物從生產到售賣整個環節中，自然、經濟與社會在其中所扮演的角色。

根據「膳食教育路線」報告，紐約市近40%的公校生屬於超重、肥胖範疇，其中以非洲裔、西語裔學生為主要受影響人群。超重或肥胖恐進一步導致糖尿病、心臟病、高血壓等疾病，報告希望通過膳食教育，幫助學生進行合理防範。目前，紐約市只有56%的公校有食品健康課程，剩餘的44%，沒有任何關於飲食健康的教育，這種不平衡在公立高中尤為明顯。

亞當斯表示，紐約市在健康食品、飲食習慣和生活方式上處於領先地位，這次推出紐約市歷史上首個食品健康路線戰略方案，希望幫助下一代盡早培養健康膳食理念。他舉例稱，自己在轉向蔬食餐飲後，糖尿病得以轉好，視力也變好，體會到健康飲食的力量，希望更多的年輕人可以較早學習良好健康習慣，也將這樣的習慣延伸至家庭、朋友、社區，從而使整個紐約市獲得正向改變。