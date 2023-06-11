我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

紐約市公校 首推學生膳食教育

記者張心╱紐約報導
紐約市府推出健康膳食路線，引導學生建立終身健康飲食習慣。(市長辦公室提供)
紐約市府推出健康膳食路線，引導學生建立終身健康飲食習慣。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前聯合市教育總監班克斯(David Banks)推出「膳食教育路線」(Food Education Roadmap)，計畫在全市公校普及健康膳食知識並提供營養餐飲，聯合社區、學校、家長等一同幫助公校生建立終生健康理念。

這項名為「在公校優先開展膳食教育：培養健康下一代之路」的計畫，以「膳食教育路線」報告形式呈現，全面闡述市府和公校在此計畫中的目標、戰略和關鍵績效。該計畫主要為幫助紐約市公校生建立終生健康習慣，引導學生了解養生概念，學習如何種植和烹飪健康食品，明白食物從生產到售賣整個環節中，自然、經濟與社會在其中所扮演的角色。

根據「膳食教育路線」報告，紐約市近40%的公校生屬於超重、肥胖範疇，其中以非洲裔、西語裔學生為主要受影響人群。超重或肥胖恐進一步導致糖尿病、心臟病、高血壓等疾病，報告希望通過膳食教育，幫助學生進行合理防範。目前，紐約市只有56%的公校有食品健康課程，剩餘的44%，沒有任何關於飲食健康的教育，這種不平衡在公立高中尤為明顯。

亞當斯表示，紐約市在健康食品、飲食習慣和生活方式上處於領先地位，這次推出紐約市歷史上首個食品健康路線戰略方案，希望幫助下一代盡早培養健康膳食理念。他舉例稱，自己在轉向蔬食餐飲後，糖尿病得以轉好，視力也變好，體會到健康飲食的力量，希望更多的年輕人可以較早學習良好健康習慣，也將這樣的習慣延伸至家庭、朋友、社區，從而使整個紐約市獲得正向改變。

「膳食教育路線」報告中，也詳細概述了具體實踐措施，包括制定「膳食教育指導手冊」(Food Education Guidebook)、推出公校健康膳食課程、擴大食堂的食材選擇，包括搭建清真食堂等，以及由市府相關部門為公校提供健康餐飲建議。報告可參考，https://reurl.cc/51Ge8v。

「膳食教育路線」引導學生攝入蔬食、種植蔬食，培養健康飲食習慣。(市長辦公室提供)
「膳食教育路線」引導學生攝入蔬食、種植蔬食，培養健康飲食習慣。(市長辦公室提供)
紐約市近40%的公校生屬於超重、肥胖範疇，其中以非洲裔、西語裔學生為主要受影響人...
紐約市近40%的公校生屬於超重、肥胖範疇，其中以非洲裔、西語裔學生為主要受影響人群。(市長辦公室提供)

教育總監 公校 紐約市

上一則

亞裔貧困率高於平均值 專家：福利政策需改革

下一則

警查抄木邊色情場所 2名六旬婦女被逮

延伸閱讀

移民大遊行曼哈頓舉行 各國移民齊聚慶祝

移民大遊行曼哈頓舉行 各國移民齊聚慶祝
強生等保守黨3議員接連閃辭 工黨盼搶改選勝利

強生等保守黨3議員接連閃辭 工黨盼搶改選勝利
紐約空氣品質好轉 易過敏者仍應盡量待在家 外出戴口罩

紐約空氣品質好轉 易過敏者仍應盡量待在家 外出戴口罩
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
紐約市公校首推膳食教育 引導學生吃得健康

紐約市公校首推膳食教育 引導學生吃得健康

熱門新聞

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

2023-06-07 07:41

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

2023-06-07 14:35
加拿大山火蔓延，紐約空氣品質亮紅燈。(記者張晨／攝影)

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

2023-06-06 14:04
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
氣象部門表示空氣可能在8日就有所好轉，但是建議民眾儘量待在室內，外出時須配戴口罩。(記者高雲兒／攝影)

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

2023-06-07 15:28

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體