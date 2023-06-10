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台灣VR入圍電影節劇組分享創作歷程

記者張心╱紐約報導
入圍2023年翠貝卡影展的兩部台灣作品主創人員，與現場觀眾分享台灣VR創作的成就與經驗。(記者張心╱攝影)
入圍2023年翠貝卡影展的兩部台灣作品主創人員，與現場觀眾分享台灣VR創作的成就與經驗。(記者張心╱攝影)

2023年翠貝卡影展(Tribeca Film Festival)目前正在曼哈頓舉行，台灣「文化內容策進院」(TAICCA)9日舉辦活動，邀請入圍影展的兩部台灣作品的主創人員，與現場觀眾分享台灣VR創作的成就與經驗。

作為今年影展「沉浸式單元」「新銳競賽」的入圍劇組，「黑」(Colored)與「彩虹彼端」(Over the Rainbow)兩部台灣主創項目，9日在全球首度呈現，希望憑藉新穎、大膽、前衛的影像與體驗項目，使觀眾探索虛擬與現實、人性和自然的終極真相。

「彩虹彼端」的導演郭文泰(Craig Quintero)雖是土生土長的美國人，卻講著流利的中文。他在台灣與製片人葉素伶合作，透過挖掘當地虛擬現實藝術創作，發掘潛力和能量。

「我希望通過這部作品展示台灣的創意藝術，讓觀眾在沈浸式體驗中，看見自己、探索自己、了解自己」，郭文泰表示，人類能夠經歷的最美的事情莫過於神秘的未知，在作品「彩虹彼端」裡，他為觀眾打造了一個神秘的世界，人們可以戴上VR眼鏡進入體驗，在虛擬現實中打開所有邊界。

「黑」的製片人陳Christa介紹，「黑」作為台灣和法國的合作項目，由法國導演Stéphane Foenkinos、Pierre-Alain Giraud聯合法國編劇Tania De Montaigne創作。

作品打造的虛擬現實世界使觀眾如同回歸上世紀50年代，那時的美國經歷著民權運動和種族隔離，觀眾將隨著拒絕為白人讓座的科爾文(Claudette Colvin)的視角，重新體驗美國歷史上著名的種族反抗事件。

駐紐約台北文化中心主任張惠君說，希望藉此帶動台灣文化科技產業與國際的連結，使台灣的VR創作生態更加豐富。

「彩虹彼端」與「黑」於即日起至17日(周六)在曼哈頓下城Spring Studio舉辦，「彩虹彼端」可參考https://reurl.cc/11mpmW；「黑」網址則為https://reurl.cc/jDGOGZ。

郭文泰展示台灣團隊創作虛擬現實藝術創作的專業與能量。(記者張心╱攝影)
郭文泰展示台灣團隊創作虛擬現實藝術創作的專業與能量。(記者張心╱攝影)
入圍2023年翠貝卡影展的兩部台灣作品主創人員，與現場觀眾分享台灣VR創作的成就...
入圍2023年翠貝卡影展的兩部台灣作品主創人員，與現場觀眾分享台灣VR創作的成就與經驗。(記者張心╱攝影)
「彩虹彼端」的導演郭文泰雖是土生土長的美國人，卻講著流利的中文。(記者張心╱攝影...
「彩虹彼端」的導演郭文泰雖是土生土長的美國人，卻講著流利的中文。(記者張心╱攝影)

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