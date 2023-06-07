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富頓商家怨治安差 喊話加強管理巡邏

記者高雲兒／紐約報導
富頓廣場一號的十餘個商家共同發表聲明，呼籲加強該處的管理和巡邏。(記者高雲兒／攝影)
富頓廣場一號的十餘個商家共同發表聲明，呼籲加強該處的管理和巡邏。(記者高雲兒／攝影)

位於皇后區法拉盛富頓廣場一號的十餘個商家日前共同發表聲明，呼籲廣場加強管理和巡邏，積極打擊犯罪，也希望109分局加強警力巡邏，維護社區民眾安全；部分商家稱，如果大樓管理單位再不想辦法保護人身和財產安全，將考慮搬遷。

自今年2月，富頓一號廣場內的戴蒙德瑞珠寶店遭搶後，數十個商家成立自救會，向大樓管理單位提訴，但未見顯著成效；近日這些商家共同發起聲明，希望大樓管理處和市警加強保護。

戴蒙德瑞珠寶店店主陳伊娃表示，該廣場作為一個半開放空間，有諸多安全隱患，大樓本應加強管理，但是多次反映無果，讓她憤怒又無助；據她表示，廣場商家每個月的管理費，一呎9元，餐飲店有的一個月繳4、5000元。

餐飲店之一的「南翔小籠包」經理Helen稱，曾被人打破後門進店偷竊，所以現在將後門換成加厚門；隔壁的餐館「PappaRich」黎經理表示，該店去年店門被人打破兩次，雖未損失多少現金，但是修門花了2、3萬元。

不僅如此，黎經理說，之前戶外餐棚還未拆除時，經常有遊民在夜晚「光顧」，「在裡面大小便，至今仍有發生」，店家為自保，只能自掏腰包，安裝防盜系統和攝像頭，「那收管理費有什麼用？」

他表示，近日大樓管理有聘用一名非洲裔男子巡邏，「但是晚上12點以後就沒人了」。

陳伊娃更是直言該男子「瘦弱得不行，弱不禁風」，而大樓前台仍然只有一位年老男子坐鎮，「這根本就是應付我們」。

雖說最近因為珠寶搶案的發生，廣場附近有多名警員巡邏，黎經理仍說，如果大樓繼續這樣的管理方式，不想辦法保護人身和財產安全，將考慮搬遷。希望大樓管理能加強巡邏，同時希望市警109分局也能對商家的安全持續重視。

南翔小籠包曾被人打破後門進店偷竊，店家只能將後門換成加厚門。(記者高雲兒／攝影)
南翔小籠包曾被人打破後門進店偷竊，店家只能將後門換成加厚門。(記者高雲兒／攝影)
PappaRich戶外餐棚還未拆除時，經常有遊民在裡面大小便。(記者高雲兒／攝影...
PappaRich戶外餐棚還未拆除時，經常有遊民在裡面大小便。(記者高雲兒／攝影)
PappaRich去年店門被人打破兩次，花了2、3萬元修理。(記者高雲兒／攝影)
PappaRich去年店門被人打破兩次，花了2、3萬元修理。(記者高雲兒／攝影)
戴蒙德瑞珠寶店店主陳伊娃表示，作為重大搶案的受害者，她現在更加注重安全。(本報檔...
戴蒙德瑞珠寶店店主陳伊娃表示，作為重大搶案的受害者，她現在更加注重安全。(本報檔案照)

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