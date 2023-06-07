法拉盛牙醫講座 籲長者注重口腔保健

有華裔長者因為牙痛無法正常進食多年，最後罹患抑鬱症。(記者高雲兒／攝影)

牙齒健康影響到的不僅口腔，可能還會造成心理疾病；一名華裔年長者因為牙痛導致無法正常進食多年，但礙於語言和保險 等問題一拖再拖，最後罹患上抑鬱症；日前醫院及保險業者共同在皇后區法拉盛 舉辦牙科保健講座，提醒年長者注重口腔健康。

日前在法拉盛舉辦的講座，由王嘉廉社區醫療中心與聯合健康保險合作推出，並在華埠和布碌崙(布魯克林)同步直播；活動負責人鼓勵，年長者應注重牙齒保健，切勿因為語言等障礙不去看牙，降低了生活質量。

本次講座主題為「老年人牙齒護理與口腔健康」，牙科醫生何信翔在會上講解，如何保持良好的口腔健康和預防口腔疾病；他表示，年長者常見的口腔疾病，包括牙周病、牙齒脫落、口腔癌等。

何信翔還說，像是糖尿病、心血管疾病以及高血壓等慢性病，也會影響口腔健康；他建議，想要擁有健康的牙齒，可藉由戒菸、戒酒、均衡飲食，以及定期檢查等做起。

王嘉廉社區醫療中心醫療服務推廣及社區關係主任黃靖婷表示，華裔長者因為語言以及保險等不便之處不願看牙，導致生活質量下降。此前就有一名年長者，因為牙痛無法正常進食，又不即時求醫，最後罹患抑鬱症，「他們以為老了牙齒就會這樣，又擔心保險不報銷，要付大筆的醫藥費」，直到黃靖婷幫忙聯繫到保險公司，幫助長者洗牙、補牙，如今終於恢復正常生活。

黃靖婷說，該講座主要在為長者普及牙科常識，也提醒王嘉廉社區醫療中心也收多方保險，鼓勵長者多多看牙。