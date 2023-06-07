紐約客談╱ 兩黨內鬥 庇護客危機無解

庇護 客危機何以愈演愈烈？歸根結底，是因為如今的美國公共資源捉襟見肘，而兩黨內鬥又讓問題更加惡化。美國自稱以移民 立國，但早年的美國只有老白男才算是擁有完整公民權的人，因此只有這部分少數人口可以獨占這篇廣袤大陸的資源，同時壓迫黑奴、歧視華工、將原住民趕盡殺絕，舊大陸的白人移民才得以在這裡飛黃騰達。

如今的美國已今非昔比，自上世紀20年代女性獲得選舉權、60年代非洲裔獲得投票權後，這篇土地上的大部分民眾才能較為公平地享受公共資源，再也不能把一部分人不當人。不過當時美國國力正隆，得以負擔大部分人的福利。

但在經歷疫情大寬鬆之後，如今貨幣進入緊縮周期，各地財政都面臨緊縮，聯邦政府更是費了九牛二虎之力才提高債限，紐約市也一再削減開支；這時還要再接收庇護客，而且還要按照左派的要求做足保障，不再像立國之初一樣將非白人不當做人，就需要擠占大量公共資源，顯然已經陷入心有餘而力不足的境地。

然而，在兩黨內鬥的大背景下，此事從一開始就已經被政治化，任何一方都失去了轉圜的可能。一開始共和黨利用民主黨 的移民政策，讓裝聖母的庇護城市接受；民主黨一開始還顧及面子，到現在實在撐不下去，連庇護權都暫停了。但即便如此，民主黨也沒可能放棄無證客，否則他們的基本盤就會動搖。

無論如何，都是紐約市夾在中間受氣，也難怪愈來愈多的人離開紐約。要扭轉現實，只能寄望於兩黨放下爭鬥，就事論事解決問題，而這無疑是一種奢望。