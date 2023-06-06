服務社區40載 州眾議員寇頓 表彰班森賀康復中心

州眾議員寇頓日前頒發表彰給班森賀康復中心，由幕僚長莊文怡代為出席。(記者顏潔恩／攝影)

在社區服務40年的布碌崙 (布魯克林)班森賀康復中心，近半數患者為華人 為主的亞裔 ，多年來提供針對性的服務與治療方案；州眾議員寇頓(William Colton)日前頒發表彰，由幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)代為出席，並造訪該中心了解具體服務。

根據介紹，在社區營業超40年的康復中心擁有48%的亞裔患者，共200個床位專為已在醫院脫離危險期、需要康復治療的患者，大部分都是接受短期服務的病患；該中心尤其接待最多來自瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)、紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)、以及康尼島醫院的患者。

各部門均有會說中文的華裔員工，並聘請華人廚師準備更符合華人胃口的餐食，除康復和護理服務外，中心內還有理髮店、娛樂中心、教堂等場所。以教堂為例，這不僅是供信徒禱告的去處，多年來也辦理諸多紅白喜事；有些人生前在這裡創造不少回憶，家屬選擇回歸到同個地方完成後事，而也有人在這裡相遇，決定攜手走過餘生，這個教堂也成為見證他們婚姻的地方，承載各種回憶。

莊文怡說，從事醫療工作不是簡單之事，醫護人員要面臨各種壓力，「感謝你們的付出，若沒有你們的援助，社區很難維持下去」，人們顯然很享受你們打造的環境和提供的服務，特頒發表彰、祝福再接再厲。

康復中心業務發展部門高級副總裁賴櫟元表示，回想起疫情爆發期間，醫療和護理人員都馬不停蹄地工作，他連一天休假的時間也沒有；所幸最辛苦的時期已過，如今所有人的努力獲得肯定，是一種榮幸也是鼓勵，「將激發我們為社區做得更好。」