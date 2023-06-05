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連署未交 皇后區4人退選市議員競選

記者鄭怡嫣╱紐約報導
金海麗。(金海麗提供)
金海麗。(金海麗提供)

距離紐約市初選不到一個月，四名皇后區參選人，因未按時遞交收集到的連署簽名而失去初選資格，使得亞裔聚居的長島市選區，僅剩兩名亞裔女性角逐民主黨初選。

皇后區第26選區包括長島市、陽邊(Sunnyside)、阿斯托利亞以及木邊，近年來亞裔移民增長顯著，白人及亞裔分別占28%以及27.6%，繼前市議會員工布瑞亞(Lorenzo Brea)因未遞交連署簽名，民主黨初選僅剩現任議員元在熙(Julie Won)對壘挑戰者金海麗(Hailie Kim)。

在2021年，二人連同其餘參選人共15人，一同角逐該席位，最終，元在熙以56%得票率獲選，金海麗的得票率則為近7%。目前，元在熙已獲包括紐約州護士協會、市立大學專業教職大會(CUNY’s Professional Staff Congress)等不少工會支持。二人中的勝出者將在普選面臨退伍軍人傑夫考特(Marvin Jeffcoat)，二年前他以55%得票率不敵元在熙。

此外在包括牙買加、坎布爾高地(Cambria Heights)、皇后村等地的第27選區，兩名挑戰者——當地的地產商貝爾(Jabari Bell)以及莫若(Joanne Moreno)，都因同樣的理由退出初選，使得現任民主黨市議員威廉姆斯(Nantasha Williams)在初選中再無對手，將在普選中面對共和黨退休市警米勒(Marilyn Miller)。

代表部分牙買加、新鮮草原、秋園丘的第24選區，挑戰者賽德(Rabby Syed)也喪失初選資格，現任傑納羅(James Gennaro)成為唯一一名民主黨參選人，將在普選面臨李納迪(David Rinaldi)，他因在過去兩年，通過捐獻精子養育十多個孩子而上了熱搜，並對媒體聲稱「是上帝強迫他競選市議員。」

第26選區民主黨初選，將由現任市議員元在熙對陣另一位韓裔挑戰者金海麗。（取自市議...
第26選區民主黨初選，將由現任市議員元在熙對陣另一位韓裔挑戰者金海麗。（取自市議會官網）

亞裔 民主黨 長島市

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