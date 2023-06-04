我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

皇后區190初中奧數班 參加全國數學競賽

記者高雲兒／紐約報導
皇后區森林小丘公立190初中學生組成的隊伍，日前代表紐約州參賽。(臧東慧提供)
皇后區森林小丘公立190初中學生組成的隊伍，日前代表紐約州參賽。(臧東慧提供)

全國數學競賽(Mathcon 2023)總決賽日前在芝加哥落幕，由皇后區森林小丘公立190初中(Russell Sage JHS 190)學生組成的隊伍代表紐約州參賽，其中有多名華裔學生；該隊伍雖未獲突出的團體名次，但是所有團隊中的八年級學生，都以優異成績錄取特殊高中

據悉，190初中奧數班於2015年成立，並於紐約市居民聯盟主席臧東慧住處作為培訓場地，奧數班由學生自願報名，旨在免費為學生培養數學興趣，其中華人學生幾乎每年都占50%。

今年190初中奧數班，共有八名六至八年級的學生取得全國數學競賽決賽資格，奧數班老師William Collins表示，40題共100分鐘的考試，不僅考驗學生答題速度，也考驗臨場反應及抗壓性。

在本次比賽中，有兩名學生獲獎，一名是獲榮譽獎的華裔梁William；另外一名則是不到三個月前，臨時加入奧數競賽隊，來自公立49中學的Mark Primak，他獲得了該賽事的金獎。

臧東慧說，當他得知Mark有意參賽及希望參加培訓後，他便歡迎其加入到190初中奧數班的培訓，讓他意外的是，中途加入的Mark一點不怯場，迅速和大家打成一片，而且竟然還是個學霸。

雖然本次的隊伍，最終未獲得突出的團隊名次，但是讓臧東慧高興的是，隊伍中所有八年級的參賽學生都以600多分的成績，錄取史岱文森高中(Stuyvesant High School)或布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，遠高於特殊高中的錄取分數線。

臧東慧補充，190初中奧數班舉辦的目的，就是為了培養學生興趣，比賽只是一種激勵的手段；「學校教的數學都太簡單了，他們到這裡可以挑戰自己」。

隊伍中所有八年級的參賽學生，都以高分考上特殊高中。(臧東慧提供)
隊伍中所有八年級的參賽學生，都以高分考上特殊高中。(臧東慧提供)

華裔 特殊高中 布朗士

上一則

7萬名無證客 實際申請庇護少

下一則

紐約台聯會 兒童繪畫比賽頒獎

延伸閱讀

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常
威利點建案 多數民眾反對賭場

威利點建案 多數民眾反對賭場
多元文藝慶典皇后區崛起 今晚開幕

多元文藝慶典皇后區崛起 今晚開幕
法拉盛79歲亞裔老婦走失 家人急尋

法拉盛79歲亞裔老婦走失 家人急尋
皇后崛起Queens Rising再度舉行　6月份文化藝術活動精彩紛呈

皇后崛起Queens Rising再度舉行　6月份文化藝術活動精彩紛呈

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」