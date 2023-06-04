皇后區190初中奧數班 參加全國數學競賽

皇后區森林小丘公立190初中學生組成的隊伍，日前代表紐約州參賽。(臧東慧提供)

全國數學競賽(Mathcon 2023)總決賽日前在芝加哥落幕，由皇后區森林小丘公立190初中(Russell Sage JHS 190)學生組成的隊伍代表紐約州參賽，其中有多名華裔 學生；該隊伍雖未獲突出的團體名次，但是所有團隊中的八年級學生，都以優異成績錄取特殊高中 。

據悉，190初中奧數班於2015年成立，並於紐約市居民聯盟主席臧東慧住處作為培訓場地，奧數班由學生自願報名，旨在免費為學生培養數學興趣，其中華人學生幾乎每年都占50%。

今年190初中奧數班，共有八名六至八年級的學生取得全國數學競賽決賽資格，奧數班老師William Collins表示，40題共100分鐘的考試，不僅考驗學生答題速度，也考驗臨場反應及抗壓性。

在本次比賽中，有兩名學生獲獎，一名是獲榮譽獎的華裔梁William；另外一名則是不到三個月前，臨時加入奧數競賽隊，來自公立49中學的Mark Primak，他獲得了該賽事的金獎。

臧東慧說，當他得知Mark有意參賽及希望參加培訓後，他便歡迎其加入到190初中奧數班的培訓，讓他意外的是，中途加入的Mark一點不怯場，迅速和大家打成一片，而且竟然還是個學霸。

雖然本次的隊伍，最終未獲得突出的團隊名次，但是讓臧東慧高興的是，隊伍中所有八年級的參賽學生都以600多分的成績，錄取史岱文森高中(Stuyvesant High School)或布朗士 科學高中(Bronx High School of Science)，遠高於特殊高中的錄取分數線。