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市議會提案 新入職市警須住紐約市

記者張晨╱紐約報導
市議會提案，未來新入職警員必須住在紐約市，以推進警民關係。(記者張晨╱攝影)
市議會提案，未來新入職警員必須住在紐約市，以推進警民關係。(記者張晨╱攝影)

根據紐約市議會的一份報告，紐約市警不到一半的僱員真正住在紐約市，大部分的人均住在上州、長島，每日通勤上班，在市內居住的警察僅占48%；為此民選官員正推動法案，要求新入職者須滿足居住在五大區的要求，以更好的推進警民關係、擁護城市利益，並讓納稅人的錢留在城市。

根據市警目前規定，允許警員住在納蘇郡(Nassau County)、蘇福克郡(Suffolk County)、上州洛克蘭郡(Rockland )、威徹斯特郡(Westchester)、橘郡(Orange)、普特南郡(Putnam)等郊區。

但由市議員莫亞(Francisco Moya)和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的提案，要求新雇員都必須住在紐約市的五個行政區內，目的是改善社區關係，確保警察也是所服務社區的一員，從而增強其工作責任感。

莫亞表示，當局需要尋找所有途徑，來加強市警和五大區之間的聯繫，「他們不僅是警察， 也需要是鄰居，這是建立社區信任所邁出的重要一步。」

此前州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)也曾提案，要求在入職市警後，須在一年內將住址遷入紐約市。

但市警察工會(Police Benevolent Association)卻反對該提案，由於目前市警人力缺乏，工會表示，若提案通過恐將影響未來招聘。

工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，雖然大多數的工會成員仍住在五大區，但該比例近年來一直在下降，「因為警員根本負擔不起住在紐約市，而且目前人手短缺，縮小招聘範圍只會讓情況變得更糟。」

根據統計，去年市警共有3701人辭職或退休，目前該部門僅有3萬4000名制服警員。

不過身為前市警的一員，市長亞當斯(Eric Adams)此前也曾表示，作為一名警察沒有所謂的休班，如果他們看到犯罪行為，而沒有採取行動，就要為此負責。

他質問，不應用紐約市納稅人的錢，來支付一名警察在紐約市工作八個小時，「剩餘的16個小時，他會去周邊郡縣保護那裡居民嗎？」

紐約市 警察 上州

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