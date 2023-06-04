我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

致命耳念珠菌感染 紐約州病例逐月升

記者許君達╱紐約報導
耳念珠菌在紐約州的病例，仍呈兩位數上升。(紐約州衛生局提供)
耳念珠菌在紐約州的病例，仍呈兩位數上升。(紐約州衛生局提供)

由具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris)造成的感染，在紐約持續蔓延；根據統計，繼聯邦疾病防治中心(CDC)3月底發出警告後，紐約和新澤西兩州的病例數量，仍以兩位數的百分比逐月上升。

耳念珠菌是一種真菌，2009年最早在日本被發現，後傳播至世界各地。這個菌種與通常寄生在皮膚表面的念珠菌不同，具有強力的侵入性，可以侵入人的血液，在心臟或大腦中造成感染，導致嚴重後果，對於免疫力較弱的人群，甚至可能構成生命威脅。

根據CDC說法，如果發展成侵入性感染，死亡率會超過三分之一。此外，耳念珠菌還具有多重抗藥性，現有的抗真菌藥物和治療方法對其殺傷作用有限，因此也常被稱為「超級細菌」。

CDC認為耳念珠菌的傳播已經「帶來了嚴重的全球健康威脅」，除了對人體健康構成的直接威脅外，它在缺乏特定技術的實驗室中很容易被誤認，進而擾亂防治手段的決策，而且它已經在很多醫療機構中開始爆發，並威脅到住院的高危人群。

紐約州是全美最早發現耳念珠菌感染病例的，而最近三年該細菌的蔓延，在紐新兩州也尤為猖獗。根據CDC的數據，截至去年年底，兩個州通報的病例數字占到全美的五分之一。

根據紐約州公布的2023年數據顯示，截至上月25日，州內已通報149個病例，占去年全年數字的39%；密切觀察病例為250例，已達到去年全年的一半。其中，紐約州的絕大多數病例都是在紐約市發現的，但也有少數病例來自都會區以外。新澤西州在2023年的前三個月，已有127個病例，達到去年全年的34%。

醫療機構是高危場所。耳念珠菌可以在物品表面生存，並通過接觸傳播。CDC的研究人員認為，新冠病毒大流行可能促進了耳念珠菌的傳播，因為醫院工作人員的精力幾乎完全被新冠患者占據，導致忽視了對其他病原體的防護。

為了應對耳念珠菌感染的蔓延，紐約州衛生局建議居民應保持良好的手部衛生，勤洗手勤消毒，在前往醫療機構時，嚴格遵守安全衛生指示。

同時，衛生局也加強了對醫療機構防護措施的審查和對臨床工作者的宣導教育，並在其所屬的公共衛生實驗室加強了耳念珠菌的檢測能力、以及對其抗藥性的研究工作。

CDC 紐約州 新澤西州

上一則

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

下一則

貝瑞吉新建高中計畫 社委會投票反對

延伸閱讀

紐約網路選民登記新系統啟動 提供社安碼後4碼即可

紐約網路選民登記新系統啟動 提供社安碼後4碼即可
紐約亞美律師協會 表彰伍元天、孟昭文

紐約亞美律師協會 表彰伍元天、孟昭文
智文大藥房提供一站式服務 紐約州奶票指定物品領取站

智文大藥房提供一站式服務 紐約州奶票指定物品領取站
春節列公共假日 紐約州眾議長允6/8前通過

春節列公共假日 紐約州眾議長允6/8前通過
首投族福音 紐約州選民註冊可同日投票

首投族福音 紐約州選民註冊可同日投票

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」