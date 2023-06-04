致命耳念珠菌感染 紐約州病例逐月升

耳念珠菌在紐約州的病例，仍呈兩位數上升。(紐約州衛生局提供)

由具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris)造成的感染，在紐約持續蔓延；根據統計，繼聯邦疾病防治中心(CDC )3月底發出警告後，紐約和新澤西兩州的病例數量，仍以兩位數的百分比逐月上升。

耳念珠菌是一種真菌，2009年最早在日本被發現，後傳播至世界各地。這個菌種與通常寄生在皮膚表面的念珠菌不同，具有強力的侵入性，可以侵入人的血液，在心臟或大腦中造成感染，導致嚴重後果，對於免疫力較弱的人群，甚至可能構成生命威脅。

根據CDC說法，如果發展成侵入性感染，死亡率會超過三分之一。此外，耳念珠菌還具有多重抗藥性，現有的抗真菌藥物和治療方法對其殺傷作用有限，因此也常被稱為「超級細菌」。

CDC認為耳念珠菌的傳播已經「帶來了嚴重的全球健康威脅」，除了對人體健康構成的直接威脅外，它在缺乏特定技術的實驗室中很容易被誤認，進而擾亂防治手段的決策，而且它已經在很多醫療機構中開始爆發，並威脅到住院的高危人群。

紐約州 是全美最早發現耳念珠菌感染病例的，而最近三年該細菌的蔓延，在紐新兩州也尤為猖獗。根據CDC的數據，截至去年年底，兩個州通報的病例數字占到全美的五分之一。

根據紐約州公布的2023年數據顯示，截至上月25日，州內已通報149個病例，占去年全年數字的39%；密切觀察病例為250例，已達到去年全年的一半。其中，紐約州的絕大多數病例都是在紐約市發現的，但也有少數病例來自都會區以外。新澤西州 在2023年的前三個月，已有127個病例，達到去年全年的34%。

醫療機構是高危場所。耳念珠菌可以在物品表面生存，並通過接觸傳播。CDC的研究人員認為，新冠病毒大流行可能促進了耳念珠菌的傳播，因為醫院工作人員的精力幾乎完全被新冠患者占據，導致忽視了對其他病原體的防護。

為了應對耳念珠菌感染的蔓延，紐約州衛生局建議居民應保持良好的手部衛生，勤洗手勤消毒，在前往醫療機構時，嚴格遵守安全衛生指示。

同時，衛生局也加強了對醫療機構防護措施的審查和對臨床工作者的宣導教育，並在其所屬的公共衛生實驗室加強了耳念珠菌的檢測能力、以及對其抗藥性的研究工作。