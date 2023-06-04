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7萬名無證客 實際申請庇護少

記者劉梓祁╱紐約報導
市府表示，自去年春季以來到紐約的7萬多名庇護客中，只有少數人實際提出庇護申請。(路透)
市府表示，自去年春季以來到紐約的7萬多名庇護客中，只有少數人實際提出庇護申請。(路透)

紐約市負責衛生和公共服務(Health and Human Services)的副市長威廉士-伊索姆(Anne Williams-Isom)日前表示，自去年春季以來到紐約的7萬多名庇護客中，只有少數人實際提出庇護申請，很多未申請者因為對程序的恐懼和困惑，不願填寫表格。

伊索姆在位於曼哈頓下城市政廳的記者會上表示，目前只有少數從南部邊境來到紐約市的庇護客申請庇護，市府將向這些人提供相關信息，未來也會上門宣傳，並與法律服務提供者合作，以免新移民在到達後感到緊張，從而不知如何與服務機構聯繫，或不知道將文件交至何處。

代理市社會服務局(DSS)局長帕克(Molly Wasow Park)表示，錯誤填寫申請表格可能會產生「嚴重」的後果，鑑於表格在內容及法律上的繁雜性，也可能導致人們產生焦慮和擔憂。

由於庇護申請數量不足恐為紐約市帶來後續的行政障礙，市長亞當斯(Eric Adams)曾多次要求聯邦採取措施，加快通過庇護申請者的工作許可，希望減輕市內遊民收容系統的壓力。

根據現有規定，尋求庇護的移民在遞交申請後的六個月內，無法獲得合法的工作資格，且僅有一年的時間窗口遞交申請，之後便會失去申請資格。

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)呼籲市府，為庇護客提供更多的法律資源；他表示，許多人未提交申請，是因為市府派來的律師數量有限，導致無法幫助所有庇護客，應對這個複雜又令人生畏的過程。

市主計長蘭德(Brad Lander)也建議市府採取更多措施，幫助移民與律師建立聯繫。在上月初，他和市議員哈尼夫(Shahana Hanif)致信市長，要求市府更積極地幫助庇護客提交文件和申請工作許可，並投資至少7000萬元來增加提供移民法律服務的能力，以應對每天抵達的數百個移民家庭

蘭德還表示，截至目前，市府已將超過99%的資源用於緊急收容所，但僅有不到1%的資源用於公益法律諮詢和無償法律代表等項目。

隨著庇護客數量繼續的不斷增加，市府在全市範圍內尋找可安置庇護客的地點，其中包括酒店、收容所，甚至是已關閉的監獄舊址等，但仍趕不及收容源源不絕進入紐約市尋求庇護的人數。

市長亞當斯(Eric Adams)和市法務局於上月23日，向法庭請求暫停紐約市履行「庇護權」(right to shelter)義務，表示「前所未有」的庇護需求已經讓紐約市再無資源繼續履行這一義務，呼籲聯邦和各地政府承擔相應的責任。

庇護 移民家庭 紐約市

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