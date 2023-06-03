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8大道27層商住建案 民代籲重審

記者顏潔恩／紐約報導
8大道62街將蓋27層高的商住大樓，引起社區擔憂。(讀者提供)
8大道62街將蓋27層高的商住大樓，引起社區擔憂。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道62街地鐵站旁的空地，日前傳出將建27層商住大樓，且無須申請特別許可證、經公共審核，隨時可動工令當地華人感到疑慮；日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、州參議員曲怡文日前致信給市府機構，要求重新審核發展商提供的文件，並按照以前的程序行事，包括符合條件才簽發特別許可證、要發展商進行環境評估等。

過去十年來發展商屢次提出各種計畫，但因規模過大、加上土地運用法規的限制，一直未有下文，直到這次建案曝光，27層高的樓宇將提供497個住房單位、底層開設華人超市；與過去計畫不同的是，這次無須申批特別許可證(Special Permit)，且市府早已批准建案，地基工程隨時可進行。

兩位民代日前致信給市都市規畫局(DCP)總監葛羅尼克(Dan Garodnick)、市樓宇局(DOB)局長奧多(James Oddo)，對此次建案無須特別許可證提出異議，認為不該剝奪社區發表心聲和意見的機會，並指責DCP向來偏向開發商，將結果全盤丟給社區承擔。

官員認為，沒有公共審核的情況下，發展商不會有動力與社區合作，協商出雙方都滿意的計畫，例如當地人最需要的可負擔房源；若居民未能發表意見，恐怕開發商的計畫不會帶來社區利益，反而會加劇居民的生活負擔。

不僅如此，信中還提到，過去的建案都進行過完整的環境評估，這次也不該例外，尤其這樣龐大的建案很有可能對已經繁忙的62街地鐵站、周邊交通製造更大麻煩，須謹慎處理。

據悉，在4月17日時，布碌崙第十社區委員會在會議中通過決議，要求DCP、DOB重新審核文件，如之前的建案一樣，若符合條件才簽發許可證，不過當局尚未針對此作出回應。

官員們表示，支持社委會要求當局重新審核的決議，也希望在當局對兩名議員辦公室、社委會作出回應以前，不要開始建案動工。

地鐵站 華人超市 布碌崙

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