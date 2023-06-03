我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

民安隊10日換屆晚宴 表彰傑出人士、募獎學金

記者許君達╱紐約報導
在晚宴上，將有14幅學生畫作被義賣，義賣收入全部用於為紐約優秀高中生提供獎學金。(記者許君達╱攝影）
在晚宴上，將有14幅學生畫作被義賣，義賣收入全部用於為紐約優秀高中生提供獎學金。(記者許君達╱攝影）

美國民安隊日前在曼哈頓華埠舉辦記者會，宣布將於10日(周六)舉辦第18屆職員就職及少年團成立17周年典禮，屆時將為14位對社區做出突出貢獻的各族裔人士頒發嘉獎，還會為下一年度優秀高中生獎學金籌款。

民安隊創始人暨行政總監楊大衛介紹，今年的典禮上，來自布碌崙(布魯克林)美蓓畫院的一名少年，將油畫作品捐給民安隊義賣，以協助籌集獎學金；義賣作品共有14幅，每幅50元，義賣所得將全部用於獎學金基金。

畫院老師李藝蕾介紹，繪製畫作的小朋友最小的8歲，最大的12歲，多數都是在華人社區長大的華裔兒童，利用課餘時間，花了兩個月才完成這些作品；雖然構思和技巧上尚顯稚嫩、無法與名家大作相比，但也體現了小朋友們為社區事業添磚加瓦的真誠。

民安隊的助學獎勵，主要面向全市五大區內家境不寬裕、平均分數在90分以上的華人高中生，每年評選一次、每名獲獎學生可得獎金500元，盼鼓勵這些成績優秀，且有上進心的學生繼續努力向學。

獎學金項目負責人黃奇英介紹，今年度的獎學金得主有兩人，會在正式典禮時公布；他也鼓勵其他符合條件的紐約學子，主動申請獎學金。

美國民安隊的創辦理念源自香港良安隊，目的是協助執法機構保障社區安全、救急扶危，成立至今，團隊成員已超過500人。除保衛安全外，民安隊作為一個社區機構，也積極參與華人社區的事務，服務範圍包括安保巡邏、安全教育、資優助學等。楊大衛和民安隊董事會主席吳寶淳都表示，希望能招募到更多的有志之士參與到服務當中，也歡迎來自社區的捐助與支持。

10日的晚會將於晚7時開始，地址為披露街(Pell St.)28號喜運來大酒家，報名費每人150元，可致電(917)681-4489諮詢。

美國民安隊召開記者會，宣布將於6月10日舉辦晚宴。(記者許君達╱攝影）
美國民安隊召開記者會，宣布將於6月10日舉辦晚宴。(記者許君達╱攝影）

華人 華埠 布碌崙

上一則

仇華再起 曼哈頓中2名韓裔遭誤認被毆

下一則

法拉盛79歲亞裔老婦走失 家人急尋

延伸閱讀

2023舊金山功夫日 武術高手華埠過招

2023舊金山功夫日 武術高手華埠過招
台灣小孩Max Peng 從農村走進哈佛

台灣小孩Max Peng 從農村走進哈佛
芝加哥佛光傑出青年獎學金 英才輩出 奮起飛揚

芝加哥佛光傑出青年獎學金 英才輩出 奮起飛揚
紐約州精益求精獎學金 即起申請

紐約州精益求精獎學金 即起申請
亞裔美國婦女聯盟 年度籌款宴會在費城成功舉行

亞裔美國婦女聯盟 年度籌款宴會在費城成功舉行

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

2023-05-27 13:01
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
朱勇(右)30日在律師董克文(左)的陪同下，出席審前會議，會後他表示案情簡單，只是協助老鄉討錢。(記者胡聲橋／攝影)

2華人1退休警官涉獵狐行動 5/31開審

2023-05-31 02:30

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…