民安隊10日換屆晚宴 表彰傑出人士、募獎學金

在晚宴上，將有14幅學生畫作被義賣，義賣收入全部用於為紐約優秀高中生提供獎學金。(記者許君達╱攝影）

美國民安隊日前在曼哈頓華埠 舉辦記者會，宣布將於10日(周六)舉辦第18屆職員就職及少年團成立17周年典禮，屆時將為14位對社區做出突出貢獻的各族裔人士頒發嘉獎，還會為下一年度優秀高中生獎學金籌款。

民安隊創始人暨行政總監楊大衛介紹，今年的典禮上，來自布碌崙 (布魯克林)美蓓畫院的一名少年，將油畫作品捐給民安隊義賣，以協助籌集獎學金；義賣作品共有14幅，每幅50元，義賣所得將全部用於獎學金基金。

畫院老師李藝蕾介紹，繪製畫作的小朋友最小的8歲，最大的12歲，多數都是在華人 社區長大的華裔兒童，利用課餘時間，花了兩個月才完成這些作品；雖然構思和技巧上尚顯稚嫩、無法與名家大作相比，但也體現了小朋友們為社區事業添磚加瓦的真誠。

民安隊的助學獎勵，主要面向全市五大區內家境不寬裕、平均分數在90分以上的華人高中生，每年評選一次、每名獲獎學生可得獎金500元，盼鼓勵這些成績優秀，且有上進心的學生繼續努力向學。

獎學金項目負責人黃奇英介紹，今年度的獎學金得主有兩人，會在正式典禮時公布；他也鼓勵其他符合條件的紐約學子，主動申請獎學金。

美國民安隊的創辦理念源自香港良安隊，目的是協助執法機構保障社區安全、救急扶危，成立至今，團隊成員已超過500人。除保衛安全外，民安隊作為一個社區機構，也積極參與華人社區的事務，服務範圍包括安保巡邏、安全教育、資優助學等。楊大衛和民安隊董事會主席吳寶淳都表示，希望能招募到更多的有志之士參與到服務當中，也歡迎來自社區的捐助與支持。