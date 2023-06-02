APAPA慶亞裔傳統月 表彰3華裔

亞太公共事務聯盟紐約分會舉辦亞太裔慶典活動。(主辦方提供)

亞太公共事務聯盟紐約分會(APAPA)近日在皇后區 法拉盛舉辦亞太裔慶祝活動，來自12個國家的數百名亞裔 代表，及包括市長亞當斯(Eric Adams)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)等在內的政要共聚一堂歡慶；會上也表彰三名對亞裔社區作有傑出貢獻的華裔 女性。

分會主席于金山與會長王曉薇介紹，每年都會舉辦亞太裔傳統月慶典，今年已是第五屆，活動上的各個展板也展出華裔歷史，今後望更多社區加入，共同提升亞裔代表性與能見度，也計畫將展覽擴大到其他族裔，共同展示對美國社會的貢獻。

被授予特別獎的詹樂霞致辭，她的前輩、前紐約州上訴法庭首席法官伍元天(Randall Eng)，是當時屈指可數的亞裔法官，曾在一次公共演講中闡述亞太裔歷史，「這是一節很棒的歷史課」；詹樂霞說，全州的各個學校與民間團體，也應普及亞裔歷史、講述亞裔故事，身為州檢察長，她也會確保仇亞犯罪無容身之地。

今年的影響力獎(Impact Award)，頒給四位對社區有傑出貢獻的亞裔，其中三名為華裔女性，分別是皇后區民事法官林凱倫、皇后區長理查茲(Donovan Richards)亞裔事務負責人袁敏益，以及市長亞裔顧問團代表張婷。

林凱倫表示，大多數來民事法庭的都是移民，幫助他們了解法庭程序，確保他們的訴求也被聽見，讓她覺得法官這一職業很有意義。袁敏益說，獎不是頒給她個人，而是整個社區，鼓勵更多亞裔參與公職。張婷表示，自己在銀行做企業培訓工作，作為志願者，為能在顧問團運用專業知識並使自己聲音被聽見深感榮幸。