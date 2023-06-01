華裔作家新書 思索成長經歷

蔡Delia的新書「中心之地」探討成長經歷與自我身分。(取自蔡Delia網站)

位於曼哈頓華埠的紐約公立圖書館且林士果分館(Chatam Square Library)，近日舉辦月度座談活動，邀請華裔作家蔡Delia介紹新書「中心之地」(Central Places)；現場有近20名觀眾旁聽，多為年輕亞裔 ，並與蔡Delia交流，並分享作為亞裔的成長經歷。

蔡Delia是第二代移民 ，她的父母均為中國移民，父親來自嘉興，母親來自武漢，她生於美國中西部的一個小城市，當時她的父母正在那裡讀書。

蔡Delia現為「浮華世界」雜誌(Vanity Fair)的資深記者，與很多在紐約土生土長的華人 不同，她在小城鎮長大，成年後才來到紐約發展，由於成長經歷身邊鮮少華人，也讓這些元素在她身上被剝落得更多；雖有中文名字，但蔡Delia很少使用，已經記不清楚了，只知道在家的時候，父母喜歡叫她「婷婷」。

她的新書「中心之地」，一定程度上是自己身世的寫照：主人公是一位生長在南伊利諾州的華裔女孩，她在紐約工作，與一位紐約白人男友相處，不過在他們回到女主角家鄉過節的時候，各種身分與文化上的矛盾交織在一起，引發了一系列故事。

與很多亞裔寫作者的作品相似，蔡Delia的書中體現了一種對於身分與環境之間的疏離感的互動和求索，但在「中心之地」中，所呈現的疏離感更多了一個層次，將「少數族裔」和「小鎮青年」疊加在紐約的背景之上，形成了一種雙重的「他者」意象。與此同時，她在作品中還闡釋和思考了成長於美國主流文化中的第二代移民，與新移民父母之間的關係與相處方式。

她在現場朗讀了「中心之地」的部分段落。其中，女主角的母親並非一個非常正面的形象，這一定程度上反映了蔡Delia在現實中與母親和家庭的複雜關係。她每到假期都會回到位於威斯康辛的家，不過，每過一年，都會感覺在紐約的生活與家鄉間的距離在拉大。