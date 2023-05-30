紐約客談／華人參與遊行 有助社會認同

國殤日紀念日活動在全紐約市 範圍內遍地開花，遊行 更不能少；美中不足的是，華人 的參與仍然不多，哪怕是觀眾也不算多，隨機問問路邊的華人，哪怕來美多年，不少人還都是第一次觀看。

這有多方面的原因，首先是文化不同，華人文化中的節日和慶典通常以家庭聚會為主，而非參與大型公眾遊行；再者很多遊行活動主要使用英語進行，華人可能會感到不便或不自在；而且很多節日遊行是華人不太參與的洋節，華人不懂節日含義，總覺得和自己沒什麼關係。

但是細細分析這三者原因，你會發現，其實源頭仍然是不願和無法融合。很多華人是帶著任務來美的，那就是賺錢養家，為家人提供更好的生活，融入可能從來不是目的之一；歡欣雀躍的遊行，對他們來說，陌生而無謂，不但浪費時間，而且不太適應。

但是遊行不只是遊行。對於在海外居住的華人來說，參加節日遊行不失為一種融入主流社會的方式。透過參與遊行，華人可以表達對當地文化和價值觀的尊重，同時向其他社區成員展示他們也是這個國家的一部分。

這種意義恰恰是人與人之間關係緊張、仇恨犯罪盛行的當下所需要的，同時也可以減少華人長期以來的「隱形感」。再加上，遊行能夠為華人社區提供一個共同的場合，讓大家團結在一起，共同慶祝節日。這種集體活動可以增加華人社區內部的凝聚力，也恰恰是華人所需要的，把華人從埋頭工作中解放出來，感受互相連結和情感共鳴的美好，要知道，生命的意義不只在於賺錢養家。