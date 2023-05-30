我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

華裔退伍軍人會 國殤日華埠遊行

記者許君達／紐約報導
華裔退伍軍人會於國殤日在華埠舉辦例行遊行。(記者許君達／攝影)
華裔退伍軍人會於國殤日在華埠舉辦例行遊行。(記者許君達／攝影)

影音來源：記者許君達

紐約華裔美國退伍軍人會於29日國殤日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行，上百人參加；遊行隊伍從中華公所門前起始，沿勿街(Mott St.)向南，至劉錦方場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前，並向忠烈坊敬獻花圈。

遊行隊伍包括軍旗儀仗、賓客方隊、退伍軍人方隊以及紐約美國華裔美國退伍軍人婦女會的方隊，紐約中華公所主席曾偉康、駐紐約台北經濟文化辦事處副主任陳珮瑩、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、市警五分局局長陳韜、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華也參加遊行，向陣亡的華裔軍人致敬。

遊行隊伍行至忠烈坊後向陣亡將士獻上花圈；退伍軍人會主席伍元天說，在美軍的五大軍種中，有大約10%的現役軍人是亞裔，而亞裔中占比最多的是華人，華裔為美國的歷史作出了不可磨滅的貢獻。

不過，伍元天同時也提到，華裔軍人退伍後的心理健康問題也值得我們重視，「10年前，就在離這裡兩個街區的地方，就有兩名華裔老兵因不堪壓力與騷擾而結束了自己的生命。」

對此，高德曼透露，國會最快會在本周之內通過一項法案，確保更充足的資金投入，為退伍軍人提供更好的健保、福利以及社會服務，因為他們為這個國家犧牲了太多。

遊行隊伍沿勿街行進，從中華公所至劉錦方場。(記者許君達／攝影)
遊行隊伍沿勿街行進，從中華公所至劉錦方場。(記者許君達／攝影)
退伍軍人與民選官員、社區代表和僑界代表一同在忠烈坊下向陣亡軍人致敬。(記者許君達...
退伍軍人與民選官員、社區代表和僑界代表一同在忠烈坊下向陣亡軍人致敬。(記者許君達／攝影)

華裔 遊行 亞裔

上一則

法拉盛華男鬧市勸架 反遭砍傷濺血

下一則

布碌崙國殤日遊行 傳承愛國精神

延伸閱讀

聖瑪利諾國殤日 悼念將士成傳統

聖瑪利諾國殤日 悼念將士成傳統
紐約皇后區「小頸遊行」熱鬧登場 華裔也是美國社會一份子

紐約皇后區「小頸遊行」熱鬧登場 華裔也是美國社會一份子
蒙市國殤日紀念先烈 保家衛國薪火相傳

蒙市國殤日紀念先烈 保家衛國薪火相傳
華裔美國退伍軍人會 國殤日曼哈頓華埠遊行

華裔美國退伍軍人會 國殤日曼哈頓華埠遊行
退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗

退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗

熱門新聞

（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
受害者35歲的土耳其裔女子奧茲索。（取自GoFundMe）

紐約地鐵站土裔女遭狠推 男嫌被捕 面臨企圖謀殺等指控

2023-05-23 15:06

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品