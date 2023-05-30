華裔退伍軍人會 國殤日華埠遊行

華裔退伍軍人會於國殤日在華埠舉辦例行遊行。(記者許君達／攝影)

影音來源：記者許君達

紐約華裔 美國退伍軍人會於29日國殤日在曼哈頓華埠舉辦國殤日遊行 ，上百人參加；遊行隊伍從中華公所門前起始，沿勿街(Mott St.)向南，至劉錦方場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊前，並向忠烈坊敬獻花圈。

遊行隊伍包括軍旗儀仗、賓客方隊、退伍軍人方隊以及紐約美國華裔美國退伍軍人婦女會的方隊，紐約中華公所主席曾偉康、駐紐約台北經濟文化辦事處副主任陳珮瑩、國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、鄭永佳、市議員馬泰(Christopher Marte)、市警五分局局長陳韜、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華也參加遊行，向陣亡的華裔軍人致敬。

遊行隊伍行至忠烈坊後向陣亡將士獻上花圈；退伍軍人會主席伍元天說，在美軍的五大軍種中，有大約10%的現役軍人是亞裔 ，而亞裔中占比最多的是華人，華裔為美國的歷史作出了不可磨滅的貢獻。

不過，伍元天同時也提到，華裔軍人退伍後的心理健康問題也值得我們重視，「10年前，就在離這裡兩個街區的地方，就有兩名華裔老兵因不堪壓力與騷擾而結束了自己的生命。」