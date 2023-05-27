我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

凱茲、江伊敏法拉盛造勢 華人挺

記者鄭怡嫣／紐約報導
凱茲、江伊敏在法拉盛造勢。(記者鄭怡嫣／攝影)
凱茲、江伊敏在法拉盛造勢。(記者鄭怡嫣／攝影)

距離紐約市的民主黨初選倒數一個月，數十名華人支持者、社區領袖和市議員黃敏儀等人，日前聚集皇后區法拉盛圖書館前，為求連任的皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)以及皇后區民事法官參選人江伊敏(Evelyn Gong)造勢，表示她們理解亞裔社區需求，鼓勵民眾踴躍投票。

與會者亞太公共事務聯盟紐約分會主席(APAPA)王曉薇表示，凱茲嚴打犯罪，證明司法公正可以和打擊犯罪並行，她的執政重心是取走充斥街頭的非法槍枝並起訴非法槍案；去年皇后區地檢緝獲的非法槍枝及相關起訴案件，均為五大區最多，從市議員到區長再到地檢，她有充分的行政與執法經驗，是最合適的人選。

她也說，江伊敏的履歷讓人印象深刻，完全有資格能夠成為民事法官，亞裔優秀律師很多，然而法官的代表性卻十分不足，需要更多了解社區需求的亞裔法官。

紐約中美商會創會會長林敏芝、法拉盛華商會總幹事王能、紐約華人總商會會長徐家鵬等支持者表示，仇亞犯罪在疫情發生之時，凱茲站在聲援第一線，長年幫助社區維安，保護民眾與小商業，無論走到皇后區何處也均能見到她奔忙的身影。而江伊敏努力，有資歷，應該給她機會。

凱茲將在初選面臨前市警局高官及皇后區法官格拉索(George Grasso)、律師丹妮(Devian Shondel Daniels)二人的挑戰，她感謝社區民眾長年的支持，除抨擊歧視的針對性攻擊外，數周前她也在法拉盛與警局合作，展開阻罪項目，防止慣犯破壞當地商家，此次謀求連任四年，將繼續保證社區安全。

江伊敏則說，社區需要能理解他們價值觀與需求的法官，仇亞犯罪激增大背景下，也更需要能代表與反映社區的法官。她將在初選面臨Steven Beard及John Ciafone。

皇后區 亞裔 法拉盛

上一則

長者中心水墨畫班結業 華裔長者展作品

下一則

春節列州公眾假日提案遭擋 鄭永佳：黨派偏見

延伸閱讀

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
華策會慈善晚宴 表彰李陳翠芳和黃敏儀

華策會慈善晚宴 表彰李陳翠芳和黃敏儀
法拉盛華男涉虐死狗 恐囚2年

法拉盛華男涉虐死狗 恐囚2年
紐約客談／想要案件速破 還須全面整治

紐約客談／想要案件速破 還須全面整治
法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現以現金高價收購黃金

法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣 現以現金高價收購黃金

熱門新聞

紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂