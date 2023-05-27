凱茲、江伊敏法拉盛造勢 華人挺

凱茲、江伊敏在法拉盛造勢。(記者鄭怡嫣／攝影)

距離紐約市的民主黨初選倒數一個月，數十名華人支持者、社區領袖和市議員黃敏儀等人，日前聚集皇后區法拉盛 圖書館前，為求連任的皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)以及皇后區民事法官參選人江伊敏(Evelyn Gong)造勢，表示她們理解亞裔 社區需求，鼓勵民眾踴躍投票。

與會者亞太公共事務聯盟紐約分會主席(APAPA)王曉薇表示，凱茲嚴打犯罪，證明司法公正可以和打擊犯罪並行，她的執政重心是取走充斥街頭的非法槍枝並起訴非法槍案；去年皇后區地檢緝獲的非法槍枝及相關起訴案件，均為五大區最多，從市議員到區長再到地檢，她有充分的行政與執法經驗，是最合適的人選。

她也說，江伊敏的履歷讓人印象深刻，完全有資格能夠成為民事法官，亞裔優秀律師很多，然而法官的代表性卻十分不足，需要更多了解社區需求的亞裔法官。

紐約中美商會創會會長林敏芝、法拉盛華商會總幹事王能、紐約華人總商會會長徐家鵬等支持者表示，仇亞犯罪在疫情發生之時，凱茲站在聲援第一線，長年幫助社區維安，保護民眾與小商業，無論走到皇后區何處也均能見到她奔忙的身影。而江伊敏努力，有資歷，應該給她機會。

凱茲將在初選面臨前市警局高官及皇后區法官格拉索(George Grasso)、律師丹妮(Devian Shondel Daniels)二人的挑戰，她感謝社區民眾長年的支持，除抨擊歧視的針對性攻擊外，數周前她也在法拉盛與警局合作，展開阻罪項目，防止慣犯破壞當地商家，此次謀求連任四年，將繼續保證社區安全。

江伊敏則說，社區需要能理解他們價值觀與需求的法官，仇亞犯罪激增大背景下，也更需要能代表與反映社區的法官。她將在初選面臨Steven Beard及John Ciafone。