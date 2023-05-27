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台灣就業金卡說明會 延攬海外優秀人才

記者劉梓祁╱紐約報導
台灣就業金卡及攬才說明會在曼哈頓經文處舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)
台灣就業金卡及攬才說明會在曼哈頓經文處舉辦。(記者劉梓祁╱攝影)

為協助台灣高科技產業成長，駐紐約台北經濟文化辦事處、台灣就業金卡辦公室、駐美投資貿易服務處、紐約華僑文教服務中心和紐約台灣青商會，26日聯合在曼哈頓中城舉辦「台灣就業金卡及攬才說明會」，鼓勵海外專業人才返台尋職、就職及僑居，並講解申請方式和在台工作優勢。

台灣就業金卡是結合居留簽證、工作許可證、外國人居留證(ARC)及再入境許可的「四合一」證件，申請人不需要事先在台灣找到工作，即可在一至三年內，多次進出台灣與自由求職。

經濟部駐美投資貿易服務處主任丁偉表示，目前台灣的重要任務之一便是吸引人才，由於全球供應鏈的波動和來自中方的打壓，許多領域都需要引進新的專業人士，說明會主要讓大眾知道如何在台灣獲得工作，或如何將業務引進台灣。

紐約台灣商會會長白育青致詞表示，過去數年全球工作和生活模式都在發生轉變，不少人考慮在別處遠程工作，而台灣是一個薪水、環境、文化和治安均出色的國家，希望能有更多人前往，為台灣創造更多價值。

來自澳洲隨後入籍台灣的就業金卡辦公室顧問田記禮(Tom Fifield)亦到場，詳細說明金卡計畫的最新規範、優惠措施和申辦方式及流程等。他表示，台灣就業金卡辦公室將擴大協助科技界人士瞭解在台灣工作優勢、如何在台發展事業並保障自身權利，讓台灣成為外籍專業人士職業發展的基礎。

田記禮還說，他自2008年因研究會議第一次到台灣後，便感受到台灣的獨特和宜居，隨後多次出差，他也逐漸習慣了台灣生活，便決定成為金卡持有者、尋找工作，最後入籍。

他補充道，現在比以往任何時候都更容易移居台灣，因為金卡不需要申請人有工作或贊助人，僅需基於專業經驗來申請，希望能有更多人加入。

同時出席說明會的還有華僑文教服務中心副主任王鈺淇、青商會會長王建凱等人。就業金卡的申請流程和職位需求可分別在網站goldcard.nat.gov.tw和contacttaiwan.tw查看。

紐約台商會會長白育青致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約台商會會長白育青致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
田記禮自2008年因研究會議第一次到台灣後，便感受到台灣的獨特和宜居。(記者劉梓...
田記禮自2008年因研究會議第一次到台灣後，便感受到台灣的獨特和宜居。(記者劉梓祁╱攝影)
來自澳洲隨後入籍台灣的就業金卡辦公室顧問田記禮發言。(記者劉梓祁╱攝影)
來自澳洲隨後入籍台灣的就業金卡辦公室顧問田記禮發言。(記者劉梓祁╱攝影)
經濟部駐美投資貿易服務處主任丁偉致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
經濟部駐美投資貿易服務處主任丁偉致詞。(記者劉梓祁╱攝影)

就業 投資 澳洲

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