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61分局合作社區巡邏隊 維護羊頭灣社區治安

記者胡聲橋／紐約報導
羊頭灣「本地社區巡邏隊」與警局和社委會討論如何服務社區。(記者胡聲橋／攝影)
羊頭灣「本地社區巡邏隊」與警局和社委會討論如何服務社區。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣華人居民和商家組成的「本地社區巡邏隊」(Local Community Patrol，簡稱LCP)，24日舉行座談會，邀請市警61分局局長聖福德(Derby St.Fort)和布碌崙第15社區委員會主席絲卡沃(Theresa Scavo)參加，共商如何辦好巡邏隊，為社區服務。

本地社區巡邏隊負責人陳麗娜介紹說，巡邏隊目前已經登記有40多名志願者，這些志願者主要是來自本地的華人，有的在羊頭灣長期居住達40多年，有的在U大道開店快40年，對當地社區的情況非常了解。

巡邏隊志願者中，還有一名俄裔的年長者Alex，由於關心社區事務決定加入；目前巡邏隊沒有固定的巡邏時間，但陳麗娜規畫，未來希望能在每周二、三、四共三天上街巡邏，時間為下午1時30分到3時30分。

聖福德在座談會上表示對社區巡邏隊的支持，他認為巡邏隊的建立，表明公共安全不僅是警察的責任，而且是整個社區共同的責任，也顯示出社區共同承擔責任的意願。

聖福德表示，61分局將與巡邏隊合作，包括協助巡邏隊熟悉情況，對隊員進行培訓等。他還希望雙方以後有正規的溝通途徑，定期進行交流。

布碌崙第15社區委員會主席絲卡沃說，本地社區巡邏隊體現居民守護社區的意願。在社區與警方的互動中，巡邏隊可以很好地發揮橋梁的作用，讓警方及時了解社區的動態和需求，同時讓社區從警方得到更好的幫助。

巡邏隊志願者肯特(Kent)平時在國家電網(National Grid)工作，利用業餘時間參加社區巡邏隊，他說，很高興能成為警方的耳朵和眼睛，也覺得這份責任不輕鬆。

座談會結束後，聖福德和絲卡沃還和巡邏隊一道，共同走訪了U大道的商家，了解他們的關切並回答商家提出的問題。

羊頭灣「本地社區巡邏隊」與警局和社委會討論如何服務社區。(記者胡聲橋／攝影)
羊頭灣「本地社區巡邏隊」與警局和社委會討論如何服務社區。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 華人 警察

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