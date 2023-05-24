我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

不藏私防癌良方 醫學博士大公開

紐約訊
本期講座由李葆青醫學博士主講。(主辦方提供)
本期講座由李葆青醫學博士主講。(主辦方提供)

良好的生活方式及生活環境，是個人預防癌症的有效武器，通過膳食營養、合理運動，及改善生活環境，可以有效減少或延緩癌症發生。世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)連續三年合作聯手推出的線上健康講座影片，目前已經在世界新聞網及「世界e生活」YouTube官方頻道上線，供讀者免費觀看。

邁入第四年的第二支線上講座「癌症的預防與治療」(Cancer Prevention and Treatment)，由紐約長老會皇后醫院放射腫瘤科主任，同時也是威爾康奈爾醫學院放射腫瘤科助理教授婦產科醫師的李葆青醫學博士(Baoqing Li, MD, PhD)擔任主講人，將透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於癌症的預防與治療。以下為本期影片摘要。

大多數人都聞癌色變，大家要化被動為主動，一起積極防癌、抗癌。有效的癌症防治包括預防、篩檢和治療三大策略，本講座將討論華人社區常見的癌症病因，並將重點討論如何通過改變飲食或生活習慣來預防癌症。除此以外，也提醒癌症篩查可以挽救生命。

除了癌症的預防， 本講座涵蓋了一些最新的癌症治療方法。自從100多年前居里夫人發明了分離放射性同位素的技術，放射線就一直被用於癌症治療。現在，放療是一種基於計算機的高科技門診治療方式，可治療幾乎所有不同部位的癌症，包括腦部、鼻咽、喉嚨、肺、乳腺、前列腺、胃、腸道和子宮等癌症。紐約長老會皇后醫院為患者提供有針對性的癌症護理。院方的放射腫瘤學專家根據最新研究不斷改進治療方法，讓患者在家一樣的舒適環境中接受先進的放射治療，並解答患者在癌症護理過程中可能遇到的任何問題。

欲觀看李醫師的健康講座影片，請至網址：https://bit.ly/2023nypq4v，或掃描二維碼。紐約長老會皇后醫院防癌服務計畫提供乳腺癌、子宮頸癌和結腸癌篩查、後續測試，以及幫助獲取治療和支持服務。符合資格的人士均可免費取得服務。如須幫助請撥打中文熱線(718)670-2918。該院擁有先進的治療技術和設備，可精確治療患者發病部位，同時盡可能地保護周邊的健康組織。如須更多信息，請聯繫社區健康發展部(718)670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為超過7萬名觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。(主辦方提供)
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。(主辦方提供)

癌症 紐約長老會皇后醫院 醫學

上一則

法拉盛入室持槍搶劫 華女損失1.5萬

下一則

莫德納二價加強針 華埠、法拉盛免費接種

延伸閱讀

2023恒順『我心目中的家鄉味』 親子料理創意圖文大挑戰，邀請你來參加！

2023恒順『我心目中的家鄉味』 親子料理創意圖文大挑戰，邀請你來參加！
醫學博士的「不藏私預防癌症良方」大公開 NYPQ線上健康講座影片免費觀看

醫學博士的「不藏私預防癌症良方」大公開 NYPQ線上健康講座影片免費觀看
康美牙科植牙權威 陳伯彰醫學博士親自主理

康美牙科植牙權威 陳伯彰醫學博士親自主理
聯邦專案小組建議：40至74歲女性 每2年篩檢1次乳癌

聯邦專案小組建議：40至74歲女性 每2年篩檢1次乳癌
紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

紐約州長霍楚撥款10億元 投資心理健康護理

熱門新聞

中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險