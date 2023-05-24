不藏私防癌良方 醫學博士大公開

本期講座由李葆青醫學博士主講。(主辦方提供)

良好的生活方式及生活環境，是個人預防癌症 的有效武器，通過膳食營養、合理運動，及改善生活環境，可以有效減少或延緩癌症發生。世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)連續三年合作聯手推出的線上健康講座影片，目前已經在世界新聞網及「世界e生活」YouTube官方頻道上線，供讀者免費觀看。

邁入第四年的第二支線上講座「癌症的預防與治療」(Cancer Prevention and Treatment)，由紐約長老會皇后醫院放射腫瘤科主任，同時也是威爾康奈爾醫學 院放射腫瘤科助理教授婦產科醫師的李葆青醫學博士(Baoqing Li, MD, PhD)擔任主講人，將透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於癌症的預防與治療。以下為本期影片摘要。

大多數人都聞癌色變，大家要化被動為主動，一起積極防癌、抗癌。有效的癌症防治包括預防、篩檢和治療三大策略，本講座將討論華人社區常見的癌症病因，並將重點討論如何通過改變飲食或生活習慣來預防癌症。除此以外，也提醒癌症篩查可以挽救生命。

除了癌症的預防， 本講座涵蓋了一些最新的癌症治療方法。自從100多年前居里夫人發明了分離放射性同位素的技術，放射線就一直被用於癌症治療。現在，放療是一種基於計算機的高科技門診治療方式，可治療幾乎所有不同部位的癌症，包括腦部、鼻咽、喉嚨、肺、乳腺、前列腺、胃、腸道和子宮等癌症。紐約長老會皇后醫院為患者提供有針對性的癌症護理。院方的放射腫瘤學專家根據最新研究不斷改進治療方法，讓患者在家一樣的舒適環境中接受先進的放射治療，並解答患者在癌症護理過程中可能遇到的任何問題。

欲觀看李醫師的健康講座影片，請至網址：https://bit.ly/2023nypq4v，或掃描二維碼。紐約長老會皇后醫院防癌服務計畫提供乳腺癌、子宮頸癌和結腸癌篩查、後續測試，以及幫助獲取治療和支持服務。符合資格的人士均可免費取得服務。如須幫助請撥打中文熱線(718)670-2918。該院擁有先進的治療技術和設備，可精確治療患者發病部位，同時盡可能地保護周邊的健康組織。如須更多信息，請聯繫社區健康發展部(718)670-1178。