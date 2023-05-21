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市教育局鬆口 支持公校探索AI以及ChatGPT

記者鄭怡嫣╱紐約報導
班克斯表態支持公校探索AI以及聊天機器人ChatGPT。(取自市教育局臉書)
班克斯表態支持公校探索AI以及聊天機器人ChatGPT。(取自市教育局臉書)

市教育總監班克斯(David Banks)日前首度鬆口，將支持全市公校師生積極探索人工智能(AI)以及OpenAI的聊天機器人「ChatGPT」，並指皇后區有初中開始用AI定製課表。此前當局態度保守，曾在1月下令禁止公校在學校設備上使用ChatGPT。

班克斯日前發表了一篇名為「ChatGPT曾讓紐約市的學校措手不及，現在，我們卻決心相信其潛力」的文章，顯示對AI使用改變態度。

他表示，ChatGPT去年11月問世，出於對程序誤用及濫用考慮，將它列入教育局受限網站名單，師生們上線時將發送警報並要求IP地址。然而，人工智能對輔助教育的潛力不容小覷，學生能夠即時參與、掌握AI也至關重要。

他表示，市教育局與科技業者就AI潛力、對學校與師生未來的影響等話題討論，並諮詢一線教育人員，不少公校老師已開始教導AI的未來以及AI倫理，同時使用AI加強教學。

班克斯舉例，在皇后區一所中學，學生開始就AI倫理討論，校內也舉辦活動，幫助學生了解AI的潛力，比如學生向ChatGPT提問後，研究答案的準確度；該校老師也在嘗試使用AI，創建個性化的課表和成績單。

班克斯表示，將鼓勵並支持師生了解和探索這一新興科技，也將創建社群以及資料庫，展示與分享各校對AI的新發現。此外，當局還將為老師提供資源，其中包括如何應用AI、從而改善教學及溝通的真實案例。市教育局還會提供資源工具包，讓老師在課堂上探討AI時使用，同時將繼續從各校以及專家收集信息。

此次也是市教育局首度鬆口，此前一線教師雖對ChatGPT的態度多元，認為利弊同存，但當局態度傾向保守，在今年1月下令禁止公校在學校設備上使用ChatGPT；市教育局發言人當時表示，禁令是「出於擔心對學生學習造成負面影響，以及擔憂內容的準確性與安全性」。

AI 教育局 ChatGPT

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