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華埠第一小學「職業日」疫後回歸校園

記者張晨╱紐約報導
華埠公立第一小學19日舉辦「職業日」，為疫情後活動首次回歸校園。(記者張晨╱攝影)
華埠公立第一小學19日舉辦「職業日」，為疫情後活動首次回歸校園。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠公立第一小學(P.S.1)於19日舉辦「職業日」，根據學生的意向邀請來自12個不同職業領域的從業代表，為孩子們解析職業內容，並回答問題，從而以此鼓勵讓孩子們「立長志」，對理想職業目標更加明確；當天的活動也是在疫情後，首次回歸。

該校校長譚玉嬋(Amy Hom)表示，當天從早上8時45分開始，四年級和五年級的學生，大約100人左右，根據自己的職業意向分到不同的教室聆聽從業者們的演講並提出問題。

譚玉嬋說，「職業日」是公立第一小學的傳統，至今已有連續舉辦32年，疫情期間不得不轉為線上，在目前疫情消退後首次回歸，孩子也都非常興奮；此次邀請的12個職業領域從業者，包括最常見的警察、律師與飛行員，也包括餐車老闆、播客主播等獨特與時下流行的行業。

午飯後，孩子們集合在禮堂，面對所有12位從業者提出問題，包括「對現有工作的滿意和不滿意的地方」以及「如何幫助和影響社區」等。

市警五分局警員陳蘭迪(Randy Chan)、史密斯(Shaneek Smith)也到場為有警察夢的孩子們答疑解惑，史密斯告訴孩子們，每份工作都有它的兩面性，作為警員在幫助他人獲得成就感的同時，也面臨著來自社會甚至家庭的不理解，學會自我平衡尤為重要。

陳蘭迪也是轄區分局派駐青少年協調警員(Youth Coordination Officer，簡稱YCO)；對於孩子有可能誤入歧途，他建議家長應增進對子女的關心與交流外，也應多加留意子女在情緒和性格方面的變化，防患於未然。

助理校長王笑鳳表示，該校有60%為亞裔學生，在這個被高科技包圍的時代，讓孩子們有機會坐下來，和自己理想職業的從業者們面對面，了解感知他們的生活是非常具象，也更加有效的教育方式。

疫情 警察 華埠

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