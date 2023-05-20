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推廣台灣美食文化 觀光局走入社區

記者許君達╱紐約報導
觀光局在今年夏天將有多場活動，推廣國際旅客到台灣觀光。圖為去年的台灣巡禮文化藝術節活動。(取自Passport to Taiwan臉書)
觀光局在今年夏天將有多場活動，推廣國際旅客到台灣觀光。圖為去年的台灣巡禮文化藝術節活動。(取自Passport to Taiwan臉書)

隨著全球逐漸解封，觀光旅遊市場升溫，為擴大吸引國際旅客訪台觀光，交通部觀光局駐紐約辦事處今年與台灣街坊節(Taiwan Fest)聯手合作，透過今夏六場街坊節活動，以親近民生的台灣夜市為主題，走入紐約社區，讓民眾親身體驗台灣美食與文化，並搭配觀光局推出多項鼓勵方案，邀請民眾前往台灣觀光。

交通部觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，觀光局與TaiwanFest今年自4月起至9月，以每月一次參與社區街坊節的方式，提供台灣觀光文宣、諮詢服務及互動遊戲和民眾互動。

為了鼓勵民眾到訪台灣，已訂購前往台灣機票的外國護照持有者，可於TaiwanFest活動現場出示購票證明，即可獲得台灣5日4G上網兌換卷，限量100張，送完為止。

首場台灣街坊節已於日前在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)舉辦，下一場則訂在6月18日(周日)，於布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)舉辦；另外28日(周日)還有「台灣巡禮文化藝術節」(Passport to Taiwan Festival)，時間為中午12時至下午5時，地點在曼哈頓聯合公園北側廣場，更多信息可查詢網站www.p2tw.org。

觀光局在今年，也將在6月23日至24日，於世貿中心的The Oculus舉辦創意亮點活動，提升台灣觀光品牌的知名度及能見度；其他活動，還包括6月7日百老匯布萊恩公園活動、7月23日紐約中央公園夏日音樂祭台灣之夜、8月27日大都會台灣日活動，期透過大量曝光吸引國際旅客訪台觀光。

針對非台籍自由行旅客，觀光局則有抽獎活動「遊台灣金福氣」(Taiwan the Lucky Land)，即日起至2025年6月30日止，所有持外國護照入境台灣，停留3至90日的旅客，只要在抵台前一日至七日之內上網完成登記，即可在桃園機場入境大廳參加抽獎，參加者將有機會得到價值新台幣5000元(約160美元)的「電子票證」或「住宿折抵優惠券」，用於在台期間的消費。活動參與網址 5000.taiwan.net.tw 。

對於經台灣過境轉機的旅客，觀光局另外推出「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，為轉機等待時間較長的旅客提供一個坐困機場之外的選擇。遊覽地點包含桃園、新北、台北等地，可選擇專人專車導覽、或自由行遊覽兩種方式，建議民眾提前上網預訂行程，網址 https://halfdaytour.taiwan.net.tw/ 。

觀光 曼哈頓 機場

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