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求職不易 畢業回中國 男比女多

記者鄭怡嫣／紐約報導
專家說，在留美還是回國的問題上，男女生考慮不同。（中通社）
專家說，在留美還是回國的問題上，男女生考慮不同。（中通社）

在畢業後留美還是回國的問題上，在近幾年的畢業季，接觸大量留學生的留學業者觀察到了性別差異；他們表示總體來說，基於前景、族裔天花板、文化適應性等考慮因素，相比留學女生，男生選擇回國就業的比率更高。

「男女考慮的範圍不一樣」樹英學會創始人兼首席執行官董堂榮表示，除職業前景及薪資待遇，女性也會衡量孩子的教育、家庭平衡度等，而長線來看美國更加輕鬆。男性傾向回國，是因為主觀來說美國的機會並不算多，創業機會已更趨於飽和。

董堂榮說，以商科為例，女性更容易拿到諸如女性領導力項目(female leadership program)，找投行比較容易，而若在投行需大量與企業溝通的前端部門，不少留學男生確實更難融入美企風格，整體來說更難拿到入職邀請。他也遇見不少案例，留學生男女的情侶在美任職時，男方考慮回國發展，而女方仍在去留之間猶豫。

賽睿斯留學的創始人秦怡偉也說，留學男生更傾向考慮回國，有不少排名前20的綜合性大學的男生，確實存在溝通表達能力欠佳等短板，這為美國求職將帶來「巨大的不便利性」，而女生與美國本土文化融合得更好，不少學生通過拿下實習、再拿下全職return offer留在了美國。

根據美國貝恩公司(Bain & Company)對1萬人進行的一項調查，在所有族群之中，美國亞裔男性對公司的歸屬感最弱，表示有歸屬感的僅有16%，其意見被傾聽、被重視和被支持。美國勞工部的數據則顯示，在2021年，亞裔男性在所有族群中的失業時間為最長，其失業時間的中位數達26.1周。

專家說，在留美還是回國的問題上，男女生考慮不同。圖為華人學生眾多的哥倫比亞大學。...
專家說，在留美還是回國的問題上，男女生考慮不同。圖為華人學生眾多的哥倫比亞大學。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

亞裔 留學生 勞工部

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