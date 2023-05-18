求職不易 畢業回中國 男比女多

專家說，在留美還是回國的問題上，男女生考慮不同。（中通社）

在畢業後留美還是回國的問題上，在近幾年的畢業季，接觸大量留學生 的留學業者觀察到了性別差異；他們表示總體來說，基於前景、族裔天花板、文化適應性等考慮因素，相比留學女生，男生選擇回國就業的比率更高。

「男女考慮的範圍不一樣」樹英學會創始人兼首席執行官董堂榮表示，除職業前景及薪資待遇，女性也會衡量孩子的教育、家庭平衡度等，而長線來看美國更加輕鬆。男性傾向回國，是因為主觀來說美國的機會並不算多，創業機會已更趨於飽和。

董堂榮說，以商科為例，女性更容易拿到諸如女性領導力項目(female leadership program)，找投行比較容易，而若在投行需大量與企業溝通的前端部門，不少留學男生確實更難融入美企風格，整體來說更難拿到入職邀請。他也遇見不少案例，留學生男女的情侶在美任職時，男方考慮回國發展，而女方仍在去留之間猶豫。

賽睿斯留學的創始人秦怡偉也說，留學男生更傾向考慮回國，有不少排名前20的綜合性大學的男生，確實存在溝通表達能力欠佳等短板，這為美國求職將帶來「巨大的不便利性」，而女生與美國本土文化融合得更好，不少學生通過拿下實習、再拿下全職return offer留在了美國。