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即起至29日 悼新冠逝者 日落公園設紀念牆

記者顏潔恩／紐約報導
新冠紀念牆哀悼染疫去世者。(記者顏潔恩 / 攝影)
新冠紀念牆哀悼染疫去世者。(記者顏潔恩 / 攝影)

為紀念在新冠疫情中染疫去世的民眾，紐約市20多個團體也從即日起至29日(周一)在鄰近8大道華社的青木墓園(Green-Wood Cemetery)設立紀念牆，通過「集體哀悼」的方式告別至親至愛，鼓勵遭遇相似境遇的人一起走出悲痛。

早年日落公園市議員候選人阿維萊斯(Alexa Aviles)和當地團體便推動「念出亡者的名字」(Naming the lost)項目，不希望在與病毒抗鬥的過程中、結束以後，病故的人的名字只是冰冷的數據；紀念牆的作用也幫助抒發親屬的負面情緒，用積極的方式對失去的人告別，同時互相勉勵其他遭遇類似境遇的人們。

轉眼三年已去，紐約市多元族裔團體再次響應該項目，其中包括華人組織紐約親子互助會，推出主題為「新冠奪走之人」(The Many Losses from Covid-19)的紀念牆，望給失去至親的人帶來一些安慰；他們同樣在青木墓園的正門口置放紙筆，歡迎大家過來留言。

活動發起人之一的Kay Turner表示，「追思活動是在提醒紐約市民，數以萬計的人因疫死去，我們既丟失了人命，也失去了原有的生活、時間、工作」；儘管努力恢復常態，但身邊還是有許多人深陷在疫情帶來的各種掙扎中，特別是喪親之痛，「我們要銘記這些離開的人，帶著有關他們的回憶活下去。」

紀念牆設在5大道交25街的正門口，有蝴蝶、愛心形狀的紙張布置外，還有多種語言書寫的感言，即日起設立至5月29日(周一)，歡迎民眾前來參觀，此次活動結束以後將於10月再辦。

新冠紀念牆哀悼染疫去世者，有民眾用中文書寫感言。(記者顏潔恩 / 攝影)
新冠紀念牆哀悼染疫去世者，有民眾用中文書寫感言。(記者顏潔恩 / 攝影)

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