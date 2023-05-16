竊賊流竄7號線地鐵 1個月偷7次

近日一盜竊犯常常在半夜流竄7號線地鐵站，竊取乘客貼身口袋中的財物，短短一個月作案七起。(市警局提供)

警方透露，近日一盜竊犯常常在7號線地鐵站 ，並趁乘客不註意，竊取他們貼身口袋中的財物，短短一個月作案七起。市警局日前公布該嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

第一起案件發生在4月9日半夜12時30分，當一列7號線地鐵接近緬街地鐵站時，男嫌割開了一60歲男子的外套口袋，竊取了其信用卡 。

4月26日，約淩晨3時30分，當一列7號線地鐵接近61街地鐵站時，男嫌故技重施，竊取一32歲男子的信用卡。

本月5日，同樣是半夜12時30分，當一列N線地鐵駛入皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)時，男嫌切開一41歲的男子左後方褲子口袋，竊取了錢包和手機 。

7日淩晨4時和5時30分，男嫌分別在7號線地鐵的52街地鐵站和羅斯福大道地鐵站時，竊取兩名男子的信用卡，

8日淩晨2時30分和10日淩晨3時30分，該男嫌蹲點緬街地鐵站，先後從一19歲男子和一56歲男子的褲袋內竊取了信用卡。