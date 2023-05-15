母親節 華社酒樓餅店人氣旺

14日母親節，曼哈頓華埠的餅屋生意火爆。(記者許君達╱攝影)

14日是母親節 ，曼哈頓華埠 和布碌崙(布魯克林)8大道 華社的餅屋生意火爆，業者紛紛推出母親節促銷活動，不少熱門商品售罄；同時，民眾也紛紛前往酒樓與家人聚餐，慶祝母親節。

華埠金豐酒樓經理羅桂英表示，母親節當日的午餐時段，酒樓十分繁忙，預計晚餐時段更加忙。酒樓的上午和中午主要供應點心和小吃，她表示，成雙成對和朋友相聚的年輕人居多，而晚間則已經預定出了不少整桌宴席，顯然會是以家庭聚餐的形式前來，酒樓也專門推出了母親節套餐供這些家庭客人選擇。她笑道，「小兩口們白天過二人世界，晚上各找各的媽媽過節。」

除了生意不錯外，羅桂英認為更值得樂觀的是，縈繞了三年的新冠疫情陰影真的走遠了，生活逐漸回歸正常，人們開始像以前一樣走出家門來聚餐。「越來越多來這裡的人都不戴口罩了。」

在華埠著名的大班餅店和飛達西餅，客人絡繹不絕、排隊買單，所有營業員都忙到沒有一分鐘空閒。一位店員表示，通常，天氣好的周末都會非常忙碌，今天客人尤其多，而且有些人一次就買走不少。在擺也街(Bayard St.)的雙喜大餅家，一位客人猶豫著不知該給家裡老人買點什麼，店員果斷地告訴他，「就買蛋撻吧，老人都喜歡吃這個。」

在家聚餐的，也肯定要買些禮物送給父母，甜軟可口的西餅或甜品是最佳選擇之一。在華埠住了十多年的文女士說，倒也不是有什麼特殊的傳統或講究，只是因為西餅又好吃又實惠，老少皆宜，還輕便易攜，所以華埠的人們才逐漸有了這樣一個習慣。

在美國的華人社會，除了中華傳統節日外，母親節通常也被作為一個闔家團聚的日子，對於與雙親住在一起或同城異地、相距不遠的家庭來說，尤其如此。紐約第一選區市議員參選人李翠珊的父母就住在華埠，她說，通常，每年都會在這個日子回到父母家與媽媽一起聚餐、過節。「我很幸運，能與父母住在同一個城市。那些離家在外的人們在這個日子一定很辛苦。」

而在布碌崙8大道，西餅店同樣生意興隆，餐館也早已訂滿。在8大道交60街有一家「Tous les Jours」西餅店，店員表示，母親節店裡的生意是平時的四倍之多，顧客來店裡大多是買蛋糕，而且都要求寫上母親節快樂。 曼哈頓華埠的老字號西餅店生意一直火爆，母親節當天更甚。(記者許君達╱攝影) 8大道西餅店母親節生意火爆。(記者胡聲橋╱攝影)

為了滿足顧客的需要，這家西餅店在母親節前特意推出了五款新蛋糕，分別為草莓開心果蛋糕(Berri Pistachio)、草莓花束蛋糕(Berri Cloud Bouquet)、獻給媽媽的藍莓酸奶蛋糕(Blueberry Yogurt For Mom)、巧克力濃咖啡蛋糕(Chocolate Espresso)和粉紅女士蛋糕(Pink Lady)，其中的草莓開心果蛋糕更是已告售罄。

店員表示，每年的新年、母親節、感恩節和聖誕節都是店裡生意火爆的日子；今年的母親節，店裡這幾天還加雇了人手。8大道還有多家以售賣中式糕點為主的餅店，據介紹，今年母親節的生意都比平時要好。