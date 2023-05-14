布碌崙二華男 非法種大麻被逮

布碌崙兩華人因在賓州種植大麻被警方逮捕。(取自當地警局)

兩位報住紐約市布碌崙 (布魯克林)的華人男子，日前因在賓州 福斯特鎮(Foster Township)非法種植大麻 ，被當地警方逮捕並控罪。

警方表示，他們在搜索了當地的一所住宅後，查獲了數千棵大麻植株，並逮捕了上述兩名華人男子。

根據偵結書，警方本月8日搜查一處住宅後，逮捕了報住布碌崙的50歲男子伍偉飛(Wai Fei Eng，音譯)和49歲的何躍強(Yueqiang He，音譯)，指控他們在福斯特鎮的一所房屋內種植超過數千棵大麻植株。

偵結書說，調查人員發現該住宅的幾個房間和車庫內均堆滿了大麻植株和培育大麻所需的材料。兩名被告被控製造、交付或意圖製造或交付受控物質、未註冊人員持有受控物資及持有受控物資罪。

兩名被告目前被拘留在賓州魯贊郡(Luzerne County)懲戒中心，保釋金為1萬元。

根據公開資料，自賓州前州長沃爾夫(Tom Wolf) 於2016年4月簽署「醫用大麻法案」(Medical Marijuana Act)後，醫用大麻在該州已經合法化。此後成年人合法使用大麻的支持率在該州居民中不斷增加。

據了解，要在賓州成為醫用大麻種植者，必須向賓州衛生部(Department of Health)提交申請，申請人必須提交種植業務信息，以及繳納1萬元費用，並獲得許可證後，才能種植，但目前暫不允許小型企業參與。